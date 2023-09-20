Yeni Mars Yerçekimi Analizi Antik Okyanusun Varlığını Destekliyor

Çek Bilimler Akademisi Astronomi Enstitüsü'nden Profesör Jaroslav Klokočník tarafından yürütülen yakın tarihli bir çalışma, kuzey Mars paleo-okyanusunun varlığına dair daha fazla kanıt sağlamak için Mars'ın çekim kuvvetini analiz etmek için yeni bir yöntem kullandı. Icarus dergisinde yayınlanan araştırma, önceki yaklaşımları genişletiyor ve antik okyanusun kapsamı hakkında daha ayrıntılı bir anlayış sunuyor.

Çalışmanın bulguları, Mars'ta su arayışı ve gezegendeki geçmiş ve şimdiki yaşam potansiyeli açısından önemli çıkarımlar içeriyor. Araştırmacılar, bu yerçekimi analiz tekniğinin jeoloji, jeofizik, hidroloji ve buzul bilimi gibi çeşitli disiplinlere uygulanabileceğini ve gök cismi hakkında değerli bilgiler sağlayabileceğini belirtiyor.

Yalnızca yerçekimi anormalliklerine dayalı bir gezegen yüzeyinin haritalandırılmasına yönelik geleneksel yaklaşım, yerçekimi anomalisi ölçümlerinden hesaplanan yerçekimi yönlerini analiz eden yeni bir süreç sunan yazarlar tarafından aşıldı. Bu yerçekimi yönleri, Mars'taki dağlar ve hendekler gibi farklı yüzey özelliklerinin uyguladığı yerçekimi kuvvetlerinin matematiksel bir karakterizasyonunu sunar.

Analizlerini desteklemek için araştırmacılar, NASA'nın Mars Küresel Araştırma Aracı'ndaki Mars Orbital Lazer Altimetre cihazından elde edilen topografik verileri kullandılar. Cihaz 4 yıl boyunca gezegenin haritasını çıkardı ve Mars yüzeyinin anlaşılması için önemli bilgiler sağladı.

Profesör Klokočník'in önceki çalışması da Dünya'daki Sahra kumlarının altında paleolakes ve paleoriner sistemlerinin varlığını doğrulamak için bu yerçekimi analiz tekniğini kullanmıştı. Yöntem aynı zamanda Dünya'nın coğrafi özelliklerini Venüs'ünkilerle karşılaştırmak için de kullanılmış ve farklı gök cisimlerini anlamamıza yardımcı olmuştur.

Bu yenilikçi yerçekimi analizi yaklaşımı, Mars'ın ve onun jeolojik tarihinin daha fazla araştırılması ve anlaşılması için potansiyeli göstermektedir. Bu, komşu gezegenimizin geçmişine ilişkin gizemlerin ve eski okyanusların varlığı olasılığının ortaya çıkarılmasında ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır.

kaynaklar:

Jaroslav Klokočník ve diğerleri, Mars'ın Yerçekimi yönleri, Icarus (2023). DOI: 10.1016/j.icarus.2023.115729

Alıntı: Yeni Mars yerçekimi analizi, https://phys.org/news/2023-20-mars-gravity-analiz-ancient-ocean.html adresinden olası antik okyanusun (2023, 09 Eylül) anlaşılmasını geliştiriyor

University of Alaska Fairbanks