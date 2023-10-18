Yeni Keşif: Lorrainosaurus Fosili Plesiosaurların Erken Evrimine Işık Tutuyor

Çeşitli kurumlardan paleontologlardan oluşan bir ekip, deniz canlılarının eski bir türü olan plesiosaurların evrimi hakkında heyecan verici yeni bir keşifte bulundu. Araştırmacılar, Lüksemburg Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde bulunan bir Lorrainosaurus fosili üzerinde çalıştılar ve plesiosaurların önceden düşünülenden daha erken evrimleştiğini buldular. Bulguları Scientific Reports dergisinde yayınlandı.

Plesiosaurlar milyonlarca yıl önce okyanuslarda yaşayan, köpekbalığına benzeyen büyük yaratıklardı. Büyüklükleri ve güçlü çeneleriyle biliniyorlardı, bu da onlara "deniz katilleri" lakabını kazandırıyordu. Paleontologlar, çalışmaları sayesinde bazı plesiosaur türlerinin 14.5 metre uzunluğa kadar büyüdüğünü ve iki çift yan yüzgecine sahip olduğunu ve bu sayede av peşinde koşarken üstün bir çeviklik sağladığını öğrendiler.

Lorrainosaurus fosili, 1983 yılında amatör paleontologlar tarafından Fransa'nın Lorrain kenti yakınlarında keşfedildi. Daha sonra sergilenmeden önce MNHN'deki araştırmacılar tarafından incelendi. Yeni çalışma, fosile yeni bir bakış attı ve onun Lorrainosaurus adını verdikleri yeni bir cins olduğunu tespit etti. Araştırmacılar ayrıca bu fosilin diğer benzer örneklerden daha küçük olduğunu ve yaklaşık 6 metre uzunluğunda olduğunu da gözlemledi.

Araştırma ekibi, Lorrainosaurus fosilinin özelliklerini inceleyerek ve bunları diğer buluntularla karşılaştırarak, Lorrainosaurus'un daha sonraki dönemlerde daha büyük deniz sürüngenlerine yol açan en eski plesiosaurlardan biri olduğunu belirledi. Ek olarak, plesiosaurların daha önce inanılandan daha erken evrimleştiğini ve Orta Jura dönemine kadar uzandığını keşfettiler. Ayrıca plesiosaurların ağırlıklı olarak şu anda Batı Avrupa olan bölgede yaşadığını da buldular.

Bu yeni keşif, plesiosaurların erken evrimi ve ekolojik önemi hakkında değerli bilgiler sağlıyor. Bu zirve yırtıcıların yaklaşık 80 milyon yıl boyunca nasıl var olduklarını ve geliştiklerini vurguluyor. Bu alanda daha fazla araştırma yapılması, tarih öncesi deniz yaşamı hakkındaki anlayışımızı derinleştirmeye devam edecektir.

kaynaklar:

– Sven Sachs ve diğerleri, Erken-Orta Jura geçişine yakın makroyırtıcı pliosauridlerin yükselişi, Bilimsel Raporlar (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-43015-y

– Phys.org haber makalesi: Bir müzedeki Lorrainosaurus'a yeni bir bakış, plesiosaurların düşünülenden daha önce evrimleştiğini ortaya koyuyor