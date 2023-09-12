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Peru'da Olağandışı Hibrit Sinek Kuşu Keşfedildi

ByGabriel Bota

Eylül 12, 2023
Peru'da Olağandışı Hibrit Sinek Kuşu Keşfedildi

Peru And Dağları'ndaki Cordillera Azul Ulusal Parkı'nda daha önce hiç belgelenmemiş bir melez sinek kuşu keşfedildi. Kuş, Batı Güney Amerika'ya özgü iki farklı türün melezleşmesinin bir sonucudur: Pembe boğazlı Brilliant sinek kuşu ve Kızıl perdeli Brilliant sinek kuşu. Bu keşif, ayrı sinekkuşu türlerinin birbirleriyle çiftleşmediği fikrine meydan okuyor. Melez kuş, ana türünün pembe boğazlarının bir kombinasyonu olan benzersiz bir altın boğazlı renge sahiptir. Araştırmacılar bunun gibi melezlerin sinekkuşu aile ağacında bulunan yapısal renk çeşitliliğine katkıda bulunabileceğini düşünüyor.

Tüyler temel rengini pigmentlerden alır, ancak sinek kuşu tüyleri yanardönerdir, yani renkleri, tüy hücrelerine farklı açılardan çarptığında ışığın nasıl büküldüğüne ve filtrelendiğine göre belirlenir. Melez sinek kuşunun altın boğazlı rengi, yanardöner tüy renklerinin belirlendiği karmaşık yolların bir sonucudur. İki ana türünün tüy rengine ilişkin karmaşık tariflerin karıştırılması, bu melez kuşun benzersiz rengiyle sonuçlandı.

Bunun gibi melez sinek kuşları nadirdir ve onların varlığı, sinekkuşu evriminde melezleşmenin sıklığı ve rolü hakkında soruları gündeme getirmektedir. Bu keşif, araştırmacılar için yeni araştırma yolları açtı ve sinek kuşu genetiğinin ve renginin karmaşıklığına dair içgörüler sağladı.

kaynaklar:

Chicago Field Museum'dan alınan kaynak makale "Araştırmacılar Peru'da Olağandışı Hibrit Sinek Kuşunu Buldu" başlıklı makale Royal Society Open Science dergisinde yayınlandı.

USA TODAY Network'ün bir parçası olan Hattiesburg American, Amerika'daki sinek kuşları hakkında ek bilgiler sağlıyor.

Tanım:

Hibritleşme: İki farklı türün veya genetik olarak farklı popülasyonların bireyleri arasında üreme süreci.

kaynaklar:
– Makale: Araştırmacılar Peru'da Olağandışı Melez Sinek Kuşu Buldu (Chicago Saha Müzesi)
– Makale: Sinek kuşları hakkında 14 gerçek (The Hattiesburg American, USA TODAY Network'ün bir parçası)

By Gabriel Bota

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