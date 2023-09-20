Gökbilimciler Çarpışan Galaksileri Birbirine Bağlayan Gazdan Oluşan “Köprü”nün Çarpıcı Fotoğrafını Yakaladı

Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan nefes kesici yeni bir fotoğraf, Arp 107 sistemindeki birleşen iki gökadayı birbirine bağlayan ince bir gaz "köprüsünü" ortaya çıkarıyor. Dünya'dan yaklaşık 465 milyon ışıkyılı uzaklıkta yer alan bu çarpışan galaksiler, hafif bir toz ve gaz akıntısıyla birbirine bağlanıyor.

Hubble'ın Gelişmiş Araştırma Kamerası tarafından çekilen görüntü, sol taraftaki daha büyük galaksiyi gösteriyor. Seyfert gökadası olarak bilinen bu sarmal gökada, çekirdeğinin etrafında zarif bir şekilde kıvrılan belirgin bir sarmal kola sahiptir. Seyfert galaksileri özellikle ilgi çekicidir çünkü aktif çekirdeklerinin parlaklığına rağmen galaksinin tamamından gelen radyasyon gözlemlenebilir. Bu fotoğrafta galaktik yapının sarmal kıvrımları açıkça görülüyor.

Seyfert galaksisinin galaktik çekirdeği, maddenin merkezindeki süper kütleli kara deliğe düşmesinden kaynaklanan güçlü bir parıltı yayar. Bu aktif galaktik çekirdekler, ev sahibi galaksilerdeki tüm yıldızların toplam parlaklığını aşan bir ışık yayabilir.

Daha küçük olan galaksinin ise parlak bir çekirdeğe sahip olduğu ancak nispeten sönük sarmal kollara sahip olduğu görülüyor. Bunun nedeni yavaş yavaş daha büyük galaksi tarafından emilmesidir. Birleşen bu iki gökada arasındaki bağlantı, Hubble görüntüsünde altlarında hassas bir şekilde asılı duruyor.

Arp 107, Halton Arp tarafından 1966 yılında derlenen, Tuhaf Gökadalar Atlası olarak bilinen bir grup tuhaf gökadanın bir parçasıdır. Bu yeni fotoğraf, Arp kataloğundaki daha az bilinen gökadaları incelemek ve onların muhteşem güzelliklerini gökadalarla paylaşmak için devam eden çabanın bir parçasıdır. Halk.

Kaynak: ESA (Avrupa Uzay Ajansı)