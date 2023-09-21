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NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu Galaksiler Arasındaki Çarpıcı Gaz ve Toz Köprüsünü Yakaladı

ByVicky Stavropoulou

Eylül 21, 2023
NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu Galaksiler Arasındaki Çarpıcı Gaz ve Toz Köprüsünü Yakaladı

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, birleşmenin eşiğindeki iki galaksiyi birbirine bağlayan gaz ve toz köprüsünün nefes kesici bir görüntüsünü yakaladı. Arp 107 sistemi içinde yer alan bu kozmik köprü, hem bilim adamlarını hem de uzay meraklılarını büyüledi.

Dünya'dan yaklaşık 107 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunan Arp 465, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) ortak misyonunun odak noktasıdır. Misyon, bu sistemin daha az bilinen üyelerinin gizemlerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Yakın zamanda çekilen bu görüntüde, aktif galaktik çekirdeğiyle bilinen Seyfert Gökadası belirgin bir şekilde ön plana çıkıyor. Bu eşsiz göksel varlığa, çekirdeğinin etrafında zarif bir şekilde kıvrılan ve yeni oluşan çok sayıda yıldızla süslenmiş büyük bir sarmal kol hakimdir. İlginçtir ki, bu yıldızlar doğuşlarını ve parlaklıklarını Seyfert Galaksisinin birleşmek üzere olduğu daha küçük galaksiden kaynaklanan zengin malzeme rezervlerine borçludur.

Seyfert Galaksisinin aktif galaktik çekirdeği, merkezi kara delik tarafından tüketilen malzemelerin karakteristik parlak ışıltısını yayarak göz kamaştırıcı bir görüntü sağlıyor. Bu yoğun radyasyon galaksideki her yıldızın kolektif parlaklığını gölgeleme potansiyeline sahiptir.

Buna karşılık, Arp 107'deki daha küçük gökadanın, özellikle sarmal kollarında daha soluk görünmesi, onun daha büyük Seyfert Gökadası tarafından emildiğini gösteriyor. Arp 107 gibi Seyfert galaksileri de aktif çekirdeklerinin muazzam parlaklığına rağmen galaksilerinin tamamından gelen radyasyonun gözlemlenebilmesi nedeniyle dikkat çekicidir.

Hem Seyfert Gökadası hem de Arp 107'deki daha küçük gökada, Halton Arp tarafından 1966'da oluşturulan bir derleme olan "Tuhaf Gökadalar Atlası"nın bir parçasıdır. Bu keşif yalnızca onların olağanüstü güzelliğini sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda evren ve ihtişam hakkındaki anlayışımızı da derinleştiriyor. göksel evrimin

Bu iki galaksi birleşmeye devam ederken, bilim insanları ve astronomi meraklıları bu birleşmenin açığa çıkaracağı sırları ve açıklamaları sabırsızlıkla bekliyor. Cevapları yalnızca zaman ve Hubble Uzay Teleskobu'nun daha fazla gözlemi sağlayacak.

kaynaklar:
-NASA
– Avrupa Uzay Ajansı (ESA)
– Halton Arp'ın “Tuhaf Gökadalar Atlası”

By Vicky Stavropoulou

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