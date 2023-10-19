Yeni Galaksiler Atlası Kozmik Komşularımızın Ayrıntılı Görünümünü Sağlıyor

Yakın zamanda yayımlanan bir atlas, kullanıcıların gece gökyüzünü benzeri görülmemiş ayrıntılarla keşfetmesine olanak tanıyor ve yaklaşık 400,000 büyük galaksi hakkında zengin bilgi sağlıyor. Siena Galaksi Atlası (SGA), çok dalga boyunda optik ve kızılötesi görüntülerin yanı sıra ışık profilleri de sunarak bu tür verileri içeren ilk galaktik atlas olmasını sağlıyor. Atlas 20,000 kare dereceyi kapsıyor ve gece gökyüzünün yaklaşık yarısını kapsıyor.

Galaktik verilere ilişkin daha önceki derlemeler sıklıkla galaksilerin konumları, boyutları ve şekilleri ile galaktik olmayan nesnelerin dahil edilmesindeki hatalardan dolayı sıkıntı çekmişti. Ancak SGA, geniş bir gökada örneği için doğru konumlar, boyutlar ve parlaklık ölçümleri sunarak bu sorunlara çözüm getiriyor. Bu kadar geniş bir gökada koleksiyonu için bu düzeyde bir kesinlik daha önce güvenilir bir şekilde elde edilememişti.

SGA veri seti, Karanlık Enerji Spektroskopik Enstrüman (DESI) Eski Araştırmaları kapsamında 2014 ve 2017 yılları arasında gerçekleştirilen üç taramanın sonucudur. Gerekli bilgilerin toplanması için Ulusal Bilim Vakfı'nın NOIRLab teleskopları, Arizona Üniversitesi Steward Gözlemevi ve NASA'nın WISE uydusundan alınan veriler kullanıldı.

SGA yalnızca gökbilimciler için değerli veriler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda halkın yakın gökadaları görüntülemesine ve tanımlamasına da olanak tanıyor. Atlas, nesne popülasyonları arasındaki kalıpları incelemek, geçici olayları analiz etmek, galaktik fiziği anlamak ve galaksiler ile karanlık madde arasındaki ilişkiye ilişkin bilgiyi genişletmek için önemli bir araçtır. Ek olarak SGA, galaksilerin dağılımının ve bunların evrene hakim olan yaygın karanlık maddeyle bağlantısının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunabilir.

SGA'nın kapsamlı veri setinin yayınlanmasının hem astronomi araştırmaları hem de halkın evrenle olan ilişkisi üzerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor. Artık gece gökyüzünün gizemlerini keşfetmeye ilgi duyan herkes bu değerli kaynağa erişebilir.

kaynaklar:

– Arjun Dey, Ulusal Bilim Vakfı'nın NOIRLab'ından gökbilimci

– Siena Koleji fizik profesörü ve SGA projesi lideri John Moustakas

– NOIRLab NSF Program Direktörü Chris Davis