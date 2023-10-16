İnsan Zihninin Karmaşıklığını Anlamak: Hedefe Yönelik Tedaviler için Beyin Hücrelerini Haritalamak

California San Diego Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen çığır açıcı bir çalışma, beyin hücrelerinin şizofreni, bipolar bozukluk, Alzheimer hastalığı ve majör depresyon gibi psikososyal bozuklukların gelişimi üzerindeki etkisinin anlaşılmasında önemli ilerlemeler kaydetti. Üç kişiden 1.1 farklı beyin bölgesinde 42 milyondan fazla beyin hücresini analiz eden çalışma, yapay zekanın (AI) gücünü kullanarak bir zihin haritası oluşturdu.

Araştırmacılar beyin hücrelerinin 107 farklı alt tipini ve bunların nöropsikiyatrik hastalıklarla ilişkisini belirlediler. Çalışma, makine öğreniminin kullanımı yoluyla 19 nöropsikiyatrik özellik ve bozukluktaki hastalık yükü riskini de belirledi ve bu psikososyal koşulları ele almak için daha etkili yaklaşımlar için bir fırsat sağladı.

Her insan beyin hücresinin aynı DNA dizisini içermesine rağmen, farklı hücre türlerinin farklı genleri değişen miktarlarda kullandığını unutmamak önemlidir. Bu çeşitlilik insan zihninin karmaşıklığına katkıda bulunur. Araştırmacılar, bu hücre tipleri arasındaki farkları anlayarak beynin nasıl çalıştığına dair içgörü kazanmayı ve psikososyal engellerin tedavisi için yeni yöntemler geliştirmeyi umuyor.

Araştırmanın kıdemli yazarı Profesör Bing Ren, insan zihninin tek tip olmadığını, aksine farklı hücre türlerinden oluşan bir mozaik olduğunu açıklıyor. Bu farklı hücre tiplerinin haritasını çıkarmak ve etkileşimlerini anlamak, belirli hastalıklarla ilişkili spesifik hücre tiplerini hedef alabilecek yeni tedavilerin keşfedilmesine yol açacaktır.

Bu bulgular tıbbi açıdan önemli kabul edilse de zihnin haritasını çıkarma ve hedefe yönelik tedaviler geliştirme yolculuğu henüz başlangıç ​​aşamasındadır. UC San Diego'daki araştırmacılar, beynin gelişim boyunca, bireyin ömrü boyunca ve hastalığın ilerlemesiyle birlikte nasıl değiştiğini anlamak amacıyla birden fazla insan beynindeki hücreleri incelemek için diğer kurumlarla işbirliği yapıyor.

Özellikle Avustralya'nın yaşlanan nüfusuyla birlikte psikososyal engellilik yaygınlığının artması bekleniyor. Her duruma yönelik hedefe yönelik tedaviler, giderek büyüyen bu halk sağlığı endişesinin giderilmesinde hayati önem taşıyacaktır. Şu an itibariyle, çeşitli rahatsızlıklara yönelik 500'ün üzerinde psikoterapi türü mevcuttur ve TSSB gibi durumlara yönelik yeni yaklaşımların etkinliği giderek artmaktadır.

İnsan zihninin karmaşıklığını anlamak ve beyin hücrelerini haritalamak, nöropsikiyatrik bozuklukların biyolojisine dair değerli bilgiler sağlayarak, daha kişiselleştirilmiş ve etkili tedavilerin geliştirilmesi için umut sunuyor. Araştırma ilerledikçe, beyin ve onun işleyişine ilişkin daha derin bir anlayış, psikososyal engellerden etkilenen kişiler için daha iyi tedavi ve rehabilitasyonların önünü açacaktır.

kaynaklar:

- California San Diego Üniversitesi

– Federal Hazine, Nesiller Arası Rapor 2023