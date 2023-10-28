Sualtı Robotu Antarktika Buz Raflarına İlişkin Yeni Bilgiler Ortaya Çıkardı

Cornell Üniversitesi tarafından yürütülen çığır açıcı bir çalışma, Antarktika buz raflarının altındaki deniz suyunun dolaşımına dair yeni bilgiler sağladı. Araştırma, daha önce buzdaki sadece çatlaklar olarak görülen yarıkların, bu buz raflarının stabilitesini etkilemede oynadığı önemli rolün altını çiziyor.

Çalışma, Icefin adı verilen yenilikçi, uzaktan kumandalı bir su altı robotunun kullanılmasıyla mümkün oldu. Bu olağanüstü robot, Ross Buz Sahanlığı'nın tabanındaki bir yarıkta yukarı ve aşağı doğru başarılı bir şekilde manevra yaparak, karaya çıkma bölgesinin yakınındaki okyanus koşullarının ilk 3 boyutlu ölçümlerini yakaladı.

Robotik araştırmanın en önemli bulgularından biri, daha önce tanımlanamayan bir dolaşım düzeninin keşfedilmesiydi. Çalışma, halihazırda bilinen yükselen ve batan akıntıların yanı sıra, yarıktan suyu yanal olarak yönlendiren bir jetin varlığını ortaya çıkardı. Ek olarak araştırma, zaman içinde değişen akışlar ve sıcaklık değişiklikleriyle şekillenen çeşitli buz oluşumlarını da ortaya çıkardı.

Bu bulgular, topraklama bölgelerindeki buz raflarının erime ve donma oranlarını tahmin eden mevcut modellerin geliştirilmesi için paha biçilmez bilgiler içermektedir. Küresel deniz seviyesinin yükselmesindeki önemli rollerine rağmen bu bölgeler şimdiye kadar nadiren doğrudan gözlemlendi.

Çalışma, daha önce bilinmeyen ve modellerde hesaba katılmayan bir süreç olan buz rafının kıyı şeridi boyunca suyun taşınmasında yarıkların önemini vurguluyor. Cornell'de kutup oşinografı ve araştırma bilimcisi olan Peter Washam, "Okyanus bu özelliklerden yararlanıyor ve buz rafı boşluğunu bunlar aracılığıyla havalandırabilirsiniz" diye açıklıyor.

Bu anıtsal araştırma, NASA'nın Analog Araştırma programından Gezegen Bilimi ve Teknolojisi kapsamındaki Project RISE UP (Ross Buz Rafı ve Avrupa Sualtı Probu) tarafından finanse edildi. Ayrıntılı bulgular Science Advances dergisinde bulunabilir.

SSS:

Soru: Çalışmada kullanılan su altı robotunun adı nedir?

C: Robotik araştırma Icefin robotu kullanılarak gerçekleştirildi.

Soru: Araştırma, Antarktik buz raflarının altındaki dolaşım düzenleri hakkında neyi ortaya çıkardı?

C: Çalışma, halihazırda bilinen yükselen ve alçalan akıntılara ek olarak yarıklardan yanal bir su jeti içeren, daha önce tanımlanamayan bir dolaşım modelini ortaya çıkardı.

S: Bu yeni bulgular, buz rafının erime ve donma oranlarını tahmin etmeye yönelik mevcut modelleri nasıl etkileyecek?

C: Keşifler, mevcut modellerin iyileştirilmesine yardımcı olacak ve buz raflarının, özellikle karaya oturan bölgelerdeki erime ve donma oranlarının daha doğru anlaşılmasını sağlayacak.

Soru: Araştırma nasıl finanse edildi?

C: Araştırma, NASA'nın Analog Araştırmadan Gezegen Bilimi ve Teknolojisi programının bir parçası olan Project RISE UP (Ross Ice Shelf ve Europa Underwater Probe) tarafından finanse edildi.

S: Araştırma bulguları hakkında daha fazla bilgiyi nerede bulabilirim?

C: Ayrıntılı bulgular Science Advances dergisinde bulunabilir.