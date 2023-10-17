Yapay Zeka Aracı Süpernovayı Algılayıp Sınıflandırarak insan müdahalesine olan ihtiyacı ortadan kaldırır

Yepyeni bir yapay zeka (AI) aracı, ilk süpernovayı başarıyla tespit etti, tanımladı ve sınıflandırdı. Bu çığır açıcı başarı, insanların bu güçlü kozmik patlamaları tanımlama ve inceleme sürecinden ilk kez tamamen çıkarıldığı anlamına geliyor.

Süpernovalar, muazzam miktarda ışık yayan yıldızların yüksek enerjili patlamalarıdır. Şu anda süpernovaların tespiti ve analizi hem insanları hem de robotları içeriyor. Ancak Northwestern Üniversitesi liderliğindeki bir ekip, Bright Transient Survey Bot (BTSbot) adı verilen, süreci hızlandıran ve insan hatasını ortadan kaldıran tam otomatik bir sistem geliştirdi.

Yapay zeka algoritmasını eğitmek için araştırmacılar 1.4 astronomik kaynaktan 16,000 milyondan fazla tarihi görüntü kullandı. BTSbot, bu büyük miktardaki veriyi inceleyerek ve bunlardan öğrenerek, yeni süpernova adaylarını hızlı bir şekilde analiz edip sınıflandırabiliyor.

İnsanların döngüden çıkarılması yalnızca sürecin verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha derinlemesine gözlem yapılmasına da olanak sağlıyor. Bu otomatik sistem, araştırma ekibine gözlemlerini analiz etmeleri ve bu kozmik patlamaların kökenlerini açıklamak için yeni hipotezler geliştirmeleri için zaman kazandırıyor.

Projeyi yöneten Northwestern Üniversitesi'nden Adam Miller, bu başarının önemini şu sözlerle ifade etti: “İlk kez bir dizi robot ve yapay zeka algoritması bir süpernovayı gözlemledi, tanımladı ve keşfini doğruladı. Bu, ilerideki iyileştirmeler robotların yıldız patlamalarının belirli alt türlerini izole etmesini sağlayacağı için ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor.”

Ekip, BTSbot'u yeni keşfedilen SN2023tyk adlı süpernova adayı üzerinde başarıyla test etti. Caltech, Minnesota Üniversitesi gibi kurumlardan ve İngiltere ve İsveç'teki üniversitelerden gökbilimcilerle işbirliği yapan uluslararası ekip, bu yapay zeka aracının gücünü ve potansiyelini gösterdi.

Bu tam otomatik sistemin geliştirilmesi, astrofizik alanında önemli bir ilerleme sağlayarak süpernova tespit ve sınıflandırma sürecini kolaylaştırıyor. Bu yapay zeka aracı yalnızca insan katılımını ortadan kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda araştırmacılara gözlemlerini derinlemesine incelemeleri ve evrenin gizemlerine ilişkin daha derin içgörüleri ortaya çıkarmaları için daha fazla zaman sağlıyor.

Tanımlar:

– Süpernova: Bir yıldızın son derece parlak ve güçlü patlaması.

– BTSbot: Northwestern Üniversitesi tarafından süpernovaların tespitini ve sınıflandırılmasını otomatikleştirmek için geliştirilen bir yapay zeka aracı olan Bright Transient Survey Bot.

kaynaklar:

– Northwestern Üniversitesi (https://news.northwestern.edu/stories/2023/10/ai-tool-detects-classify-its-first-supernova/)

- Caltech

- Minnesota Universitesi

- Liverpool John Moores Üniversitesi

– Stokholm Üniversitesi