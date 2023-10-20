Küresel İklim Modellerinde Siyah Karbonun Geliştirilmiş Temsili için Yeni Bir Model

Araştırmacılar, mevcut küresel iklim modellerinde (GCM'ler) atmosferik aerosollerin önemli bir bileşeni olan siyah karbonun (BC) temsilinde eksiklikler tespit ettiler. Chen ve arkadaşları tarafından yakın zamanda yapılan bir çalışma. BC'nin ışınım etkilerini etkileyen mikrofiziksel ve optik özelliklerini inceliyor ve bu eksiklikleri gidermek için geliştirilmiş bir aerosol optik modeli öneriyor.

BC, güçlü ışık emme yetenekleri ve iklim ısınmasına olan katkısıyla biliniyor. Bununla birlikte, BC'nin karmaşık karışım durumlarının yetersiz temsili nedeniyle, aerosollerin emme verimliliği ve küresel ısınma etkilerinin GCM'lerde fazla tahmin edildiği bulunmuştur.

Chen ve diğerleri. ışınım etkilerini önemli ölçüde etkileyen temel BC özelliklerini belirlemek için parçacık boyutu dağılımı ve karışım durumuna ilişkin çok kaynaklı gözlemleri analiz etti. Daha sonra gözlemlere dayanarak bu özellikleri daha iyi açıklayan geliştirilmiş bir aerosol optik modeli geliştirdiler. Bu geliştirilmiş model daha sonra bir GCM'de uygulandı.

Araştırmacılar yeni modelin performansını saha gözlemlerini kullanarak değerlendirdiler. Sonuçlar, geliştirilmiş gösterimlerden tahmin edilen BC emiliminin küresel BC gözlemleriyle daha yakından uyumlu olduğunu gösterdi. Bu, BC ile ilgili mikrofiziksel ve karışım özelliklerinin daha doğru tahmin edilmesine bağlandı.

Ayrıca araştırmacılar, BC'nin geliştirilmiş temsilinin, ışınımsal zorlama ve iklim etkilerinde yüzde 24'e kadar bir azalmaya yol açtığını buldu. Bu, daha güvenilir iklim projeksiyonları için BC'yi GCM'lerde doğru şekilde temsil etmenin önemini vurgulamaktadır.

“Küresel iklim modelleri için gözlemle sınırlandırılmış siyah karbon özelliklerine sahip bir aerosol optik modül” başlıklı bu çalışma Journal of Advances in Modeling Earth Systems dergisinde yayınlandı.

Sonuç olarak Chen ve ark. BC'nin mikrofiziksel ve optik özelliklerindeki eksiklikleri gidererek, GCM'lerde BC'yi temsil etmek için geliştirilmiş bir model geliştirdiler. Sonuçlar, bu gelişmiş temsilin küresel gözlemlerle daha iyi bir uyum sağladığını ve BC'nin iklim etkilerinde azalmaya yol açtığını göstermektedir. Bu araştırma, BC'nin iklim değişikliğindeki rolünü anlamamıza katkıda bulunuyor ve iklim tahminlerini iyileştirmek için değerli bir araç sağlıyor.

kaynaklar:

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., ve diğerleri. (2023). Küresel iklim modelleri için gözlemle sınırlandırılmış siyah karbon özelliklerine sahip bir aerosol optik modül. Dünya Sistemlerinin Modellenmesinde Gelişmeler Dergisi, 15, e2022MS003501.