Bilim İnsanları Kapsamlı İnsan Hücreleri Dizini Oluşturuyor

Max Planck Matematik Bilimleri Enstitüsü'nden bilim insanları, çığır açan bir çalışmada, insan hücrelerinin kapsamlı bir indeksini oluşturarak hücre büyümesi ve çoğalmasına yeni bir ışık tuttu. Ian Hatton liderliğindeki araştırma ekibi, üç referans insandaki 1200 doku sistemindeki 60'den fazla farklı hücre grubunun boyutlarını ve bolluğunu haritalandırdı.

Bu çalışma, moleküler profilleme yerine bilinen hücre tiplerinin morfolojik özelliklerinin ölçülmesine odaklandı. Ekip, analizleri için bir çerçeve oluşturmak amacıyla onlarca yıllık histolojik ve anatomik araştırmaları birleştirdi. Hücre boyutu ve bolluğu arasında neredeyse ters bir ilişki keşfettiler ve bu da iki değişken arasında bir denge olduğunu öne sürdü. Hücreler büyüdükçe sayıları da orantılı olarak azalır ve vücudun biyokütlesinde denge sağlanır.

Dahası, araştırmacılar hücre boyutu değişkenliğinin hücre türleri arasında sabit kaldığını buldular; bu da hücre boyutunu yöneten evrensel mekanizmalara işaret ediyor. Bu bulguların gelişimsel süreçlerin, kanserin, yenilenmenin ve yaşlanmanın anlaşılmasında önemli etkileri olabilir.

Kapsamlı hücre indeksi biyologlar için değerli bir referans görevi görüyor ve moleküler çalışmalar için bağlam sunuyor. Yaygın olarak benimsenmesi, ilaç geliştirmeyi, tıbbi teşhisleri ve hastalık ilerleme modellemesini olumlu yönde etkileyebilir. Dr. Hatton, bu çalışmayı moleküler çözünürlüğe sahip bir insan hücre atlasının oluşturulması için bir temel olarak görüyor.

Araştırma ekibi, kapsamlı verilerini etkileşimli bir çevrimiçi araç aracılığıyla erişilebilir hale getirerek kullanıcıların dokular ve hücre türleri arasındaki hücre parametrelerini keşfetmesine olanak tanıdı.

kaynaklar:

– Max Planck Bilimlerde Matematik Enstitüsü

– Hindistan Bugün kanalı