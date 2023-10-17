Bilim Adamları Eklemeli Üretimde Gerilimi Ölçmek İçin Nötronları Kullanıyor

Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'ndaki (ORNL) bilim adamları, nötronları kullanarak bir malzemedeki gerilimi ölçme ve katmanlı üretim süreci sırasında atomik hareketleri izleme yeteneklerini başarıyla gösterdiler. Araştırmacılar, üretim sırasında gelişen artık gerilimi sürekli olarak ölçmek için ORNL'nin Spallation Nötron Kaynağındaki (SNS) VULCAN ışın hattıyla birlikte OpeN-AM adlı bir 3 boyutlu baskı platformunu kullandılar.

Kızılötesi görüntüleme ve bilgisayar modellemeyi OpeN-AM platformuyla entegre eden bilim insanları, üretim süreci boyunca malzeme davranışına ilişkin derinlemesine bir anlayış kazanmayı başardılar. Düşük sıcaklıklı dönüşüm (LTT) çeliğine odaklandılar ve sıcaklık veya uygulanan yükteki değişikliklerin neden olduğu strese yanıt olarak atomların hareketini izlediler.

Dış yük veya gerilim kaynağı kaldırıldıktan sonra da devam eden artık gerilimler, malzeme deformasyonuna ve erken arızaya neden olabilir. Bu artık gerilimlerin ele alınması, istenen özelliklere ve performansa sahip hassas bileşenlerin üretilmesi açısından çok önemlidir. ORNL araştırmacıları, gerilimin nasıl dağıldığını belirlemek için malzemelerde gelişen gerilimi doğru bir şekilde ölçen bir deney tasarladı ve yürüttü.

Katmanlı imalat sırasında artık gerilimi ölçme ve kontrol etme yeteneğinin otomotiv, havacılık, temiz enerji ve kalıp-kalıp gibi endüstriler için önemli etkileri vardır. Üreticiler, gücü artırmak ve daha hafif ve daha karmaşık şekillere olanak sağlamak için bileşenlerin kalan gerilimini özel olarak ayarlayabilir. ORNL bilim adamlarının yürüttüğü çığır açan araştırma, onlara 2023 Ar-Ge 100 Ödülü'nü kazandırdı.

Araştırma, ulusal programlar için önemli potansiyel değeri olan yüksek riskli araştırma ve geliştirme çabalarını finanse eden ORNL'nin Laboratuvar Yönlendirmeli Araştırma ve Geliştirme programı tarafından desteklendi. Bilim insanları, dünyanın dört bir yanından diğer araştırmacıların da ORNL'ye gelerek kendi üretim ihtiyaçlarına uygun metaller üzerinde benzer deneyler yapmasını umuyor.

Bu araştırma, katmanlı üretim bileşenlerinde artık gerilim durumlarının ve özellik dağılımlarının tasarlanması için yeni olanaklar açarak termal gradyanlar ve faz dönüşümleri üzerinde daha iyi kontrol sağlar. Bu faktörleri anlayıp manipüle ederek, iyileştirilmiş malzeme davranışı ve performansı elde edilebilir.

kaynaklar:

– Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı