James Webb Uzay Teleskobu Kilonova Patlamasındaki Nadir Ağır Elementleri Ortaya Çıkardı

James Webb Uzay Teleskobu (JWST) çığır açıcı bir keşifte bulundu: İki nötron yıldızının çarpışması sonucu oluşan kilonova patlamasının nadir ağır elementler için bir fabrika olduğu tespit edildi. Bu olay, JWST'nin böyle bir olayı ilk kez gözlemlediğine işaret ediyor ve bu unsurların oluşumuna dair değerli bilgiler sağlıyor. Teleskopun verileri, yıldızların kalbinde füzyon yoluyla üretilemeyecek kadar ağır olan nadir bir metal olan tellürün kanıtlarını ortaya çıkardı.

Tellüryumun yanı sıra tungsten ve selenyum gibi başka ağır elementlerin de belirtileri vardı. Bu keşif, nötron yıldızı birleşmelerinin önemli bir ağır element kaynağı olarak hizmet ettiğini doğruluyor ve evrenimizin maddeyi yaratıp dağıttığı süreçlere ışık tutuyor.

Analizi yürüten Radboud Üniversitesi'nden astrofizikçi Andrew Levan, "Yalnızca birkaç kilonova gözlemlendi ve bu, James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak bir kilonovanın sonrasını inceleyebildiğimiz ilk örnek" dedi. Bu keşif, elementlerin kökenine dair anlayışımızda çok önemli bir adımı temsil ediyor ve Dmitri Mendeleev'in 150 yıl önce periyodik tabloyu oluştururken bıraktığı bilgi boşluklarını dolduruyor.

Yıldızlar, evrendeki görünür maddenin çoğunluğunu oluşturan hidrojeni alıp atomlarını bir araya getirerek yavaş yavaş daha ağır elementler oluşturan inanılmaz gök cisimleridir. Ancak demirin daha ağır elementlere dönüşmesi için gereken enerji, açığa çıkan enerjiden daha fazla olduğundan, bu füzyon süreci demirin oluşmasıyla sınırına ulaşır. Sonuç olarak yıldızlar, yerçekiminin ezici kuvveti nedeniyle sonunda süpernova veya kilonova halinde patlarlar.

Bu enerjik patlamalar meydana geldiğinde, atom çekirdeklerinin nötronlarla çarpışarak daha ağır elementleri sentezlediği bir dizi nükleer reaksiyonu tetiklerler. Hızlı nötron yakalama süreci (r-süreci) olarak bilinen bu süreç, yüksek konsantrasyonda serbest nötron gerektirir. Süpernovalar ve özellikle kilonovalar bu reaksiyonların gerçekleşmesi için mükemmel ortamları sağlar. Aslında, 2017 yılında çarpışan iki nötron yıldızının gözlemlenmesi, kilonovaların r-süreci elemanlarının üretiminde önemli bir rol oynadığını ve bu vesileyle stronsiyumun tespit edildiğini doğruladı.

GRB230307A olarak adlandırılan son gama ışını patlaması, bir kilonovanın varlığına işaret eden alışılmadık derecede uzun süresi nedeniyle bilim adamlarının dikkatini çekti. Patlamanın kızılötesi bileşenine odaklanan JWST ile yapılan sonraki gözlemlerde tellür tespit edildi ve bu da ilave r-süreci elemanlarının varlığına işaret etti. Ancak bunu doğrulamak için daha fazla gözlem yapılması gerekiyor.

Bu kilonova patlamasını daha da tuhaf kılan şey, onun galaksiler arası uzayda, en yakın galaksiden yaklaşık 120,000 ışıkyılı uzaklıkta meydana gelmesidir. Araştırmacılar, iki nötron yıldızının bir galaksiden kaynaklandığına ancak birbiri ardına süpernova olaylarına maruz kaldıklarında galaksinin dışına itildiğine inanıyor.

Bu çığır açıcı keşif, yalnızca ağır elementlerin oluşumunun ardındaki gizli mekanizmaları açığa çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda gama ışını patlamalarına güç veren birleşmelerin uzun ömürlülüğü hakkında büyüleyici soruları da gündeme getiriyor. Birmingham Üniversitesi'nden Ben Gompertz gibi gökbilimciler, bu uzun ömürlü birleşmelerin daha fazlasını tespit etmek ve bunların itici güçlerini ve daha da ağır elementler yaratma potansiyelini daha iyi anlamak konusunda istekliler. Bu keşfin sonuçları evreni kavrayışımızın çok ötesine uzanıyor; kozmosun ve onun iç işleyişinin dönüştürücü bir anlayışının kapısını açıyor.

SSS:

Soru: Kilonova patlaması nedir?

C: Kilonova patlaması, iki nötron yıldızının çarpışmasının sonucudur ve güçlü bir enerji ve ışık patlaması üretir.

Soru: Ağır elementler nelerdir?

C: Ağır elementler, atom numarası hidrojen (en hafif element) ve helyumdan daha yüksek olan kimyasal elementlerdir. Altın, gümüş ve kurşun gibi metalleri içerirler.

S: James Webb Uzay Teleskobu nedir?

C: James Webb Uzay Teleskobu, 2021'de fırlatılacak olan uzay tabanlı bir gözlemevidir. Yıldızlar, galaksiler ve dış gezegenler dahil olmak üzere evrendeki uzak nesneleri keşfetmek için tasarlanmıştır.

kaynaklar:

- NASA

- ESA

- Uzay Teleskopu Bilim Enstitüsü