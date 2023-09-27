Avrupa'da Homo sapiens ile Birlikte Yaşayan Neandertaller Otobur Taşıma Kapasitesinden Etkilenmiş Olabilir

İspanya'daki Universidad de Cantabria'daki evrimci bilim adamlarının, Birleşik Krallık'taki Mott MacDonald Ltd.'den bir araştırmacıyla işbirliği içinde gerçekleştirdiği yakın tarihli bir çalışma, Homo sapiens ve Neandertallerin Avrupa'da, özellikle de otçulların bol olduğu bölgelerde daha uzun süre bir arada yaşadıklarını öne sürüyor. .

Önceki araştırmalar, Homo sapiens'in Avrupa'ya gelişinin Neandertallerin yok olmasına yol açtığını göstermişti ancak bu sürecin ayrıntıları belirsizliğini koruyor. Yeni çalışma, Homo sapiens'in ortaya çıkışı sırasında Neandertallerin ortadan kaybolmasının tesadüf olabileceğini öne sürerek bu düşünceye karşı çıkıyor.

İki hominin türü arasındaki bir arada yaşama tarihini araştırmak için araştırma ekibi, hem Homo sapiens hem de Neandertallerin kıtada yaşadığı yaklaşık 60,000 yıl önce Avrupa'daki otobur türlerine ilişkin bir veri tabanı oluşturdu. Bu döneme aynı zamanda önemli iklim değişiklikleri de damgasını vurdu.

Araştırmacılar, iklim değişikliklerini farklı Avrupa bölgeleriyle karşılaştırarak, az ya da çok zorlu iklim koşullarına sahip bölgeleri belirlemek için bir model geliştirdiler. Daha sonra belirlenen her bölgede Neandertallerin ortadan kaybolmasının kronolojik bir zaman çizelgesini oluşturdular ve bunu gıda bulunabilirliğindeki farklılıklarla karşılaştırdılar.

Çalışma, Neandertallerin ve Homo sapienslerin bir arada yaşadığı bölgeler arasında önemli bir örtüşmenin olduğunu ortaya çıkardı. İlginç bir şekilde Neandertaller, rekabetçi dışlama ilkesinin beklentilerinin aksine, Homo sapiens'le toprak paylaştıkları bölgelerde daha uzun süre varlıklarını sürdürme eğilimindeydi. Bu bulgu, Neandertallerin azalmasına ve sonunda yok olmasına katkıda bulunan başka faktörlerin de olabileceğini gösteriyor.

Çalışma, Avrupa'daki Neandertaller ve Homo sapiens arasındaki karmaşık ilişkiye yeni bakış açıları sağlıyor. Bu hominin türlerinin bir arada yaşamasını ve azalmasını etkileyen spesifik faktörleri ortaya çıkarmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Kaynaklar: Science Advances (DOI: 10.1126/sciadv.adi4099), Phys.org