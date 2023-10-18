Neandertaller: Sanatsal, Maceracı ve Yemek Pişirmede Usta

Sınırlı zekaya sahip ve hiçbir yeteneği olmayan tıknaz yaratıklar mı? Tekrar düşün. Son araştırmalar Neandertallerin önceden inanıldığından çok daha büyüleyici olduğunu ortaya çıkardı. Yaygın inanışın aksine, Neandertaller sadece Avrasya mağara aslanlarını avlamakla kalmadı, aynı zamanda ateş yakma ve lezzetli yemekler hazırlama yeteneğine de sahipti. Ayrıca bu hominidler vücutlarını sanatsal süslemelerle süsleyerek ilkel yaratık oldukları iddiasına meydan okuyorlardı.

Orta Portekiz'deki Gruta de Oliveira'da 1989 ile 2012 yılları arasında yapılan arkeolojik kazılar, Orta Paleolitik çağdaki Neandertal alışkanlıklarına ışık tuttu. Keşifler arasında ocakların, kömürleşmiş kemikler, yanmış odun, kül gibi kalıntılarla dolu dairesel yapıların ve keçi, geyik, at ve hatta gergedan ve kaplumbağa gibi pişmiş hayvanların kanıtları yer alıyordu. İspanya'nın Cartagena kenti yakınlarındaki mağaralarda yapılan diğer kazılarda balık, yumuşakça, midye ve kavrulmuş çam fıstığı kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Arkeologlar Neandertallerin ateşi nasıl kullandıklarını uzun zamandır biliyor olsa da, son araştırma onların bu yangınları yemek pişirmek amacıyla kasıtlı olarak başlatıp sürdürdüklerini doğruluyor. Bulgular, ateşin günlük yaşamlarında temel bir rol oynadığını ve mağaralarını daha konforlu hale getirdiğini gösteriyor.

Neandertallerin bu yangınları tam olarak nasıl alevlendirdikleri hâlâ belirsiz olsa da araştırmacılar, kıvılcım oluşturmak için muhtemelen çakmaktaşı kayalar kullandıklarını ileri sürüyor. O dönemde aynı bölgede yaşayan Neandertaller ile Homo sapiensler arasındaki bu benzerlikler, Neandertallerin farklı bir tür değil, farklı bir insan formu olduğunu gösteriyor.

Neandertallere ilişkin bu yeni anlayış, onların zeki ve kültürsüz oldukları yönündeki eski düşünceye meydan okuyor. Onlar yetenekli avcılar, yetenekli şefler ve hatta sanatçılardı. Hikayelerinin parçalarını birleştirmeye devam ettiğimizde Neandertallerin bizden pek de farklı olmadığı açıkça görülüyor.

kaynaklar:

– Neandertallerin ateş kullanımı üzerine çalışma: Alıntı eklenecek

– Gruta de Oliveira Kazıları: Alıntı eklenecek