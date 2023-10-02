Nanoteknolojiden Dersler: Kapsayıcı Yapay Zeka Geliştirmenin Önemi

Nature Nanoteknoloji dergisinde yakın zamanda yayınlanan bir yorumda bilim insanları, sorumlu ve yararlı gelişim açısından nanoteknoloji ile yapay zeka (AI) arasındaki paralelliklerin altını çiziyor. Yirmi yıl önce nanoteknoloji, sorumlu gelişimini sağlama ve "gri yapışkan madde" senaryosu olasılığı gibi kamuoyunun endişelerini giderme konusunda benzer zorluklarla karşı karşıya kalmıştı. Ancak yapay zeka alanında nanoteknolojiden alınan derslerin eksik olduğu görülüyor.

1990'ların sonlarında ve 2000'lerin başlarında nanoteknolojiyi çevreleyen heyecan ve korku, yatırımların artmasına ve "bir sonraki sanayi devrimi" iddialarına yol açtı. Ancak nanoteknolojinin kötü yönetilmesi halinde genetiği değiştirilmiş ürünlerde yaşananlara benzer bir tepkinin ortaya çıkabileceğine dair endişeler ortaya çıktı. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve halk protestoları, güvenlik, olumsuzluklar ve nanoteknolojiyi çevreleyen anlayış eksikliği konusundaki endişelerini dile getirdi.

Benzer şekilde, günümüzün yapay zeka gelişmeleri de işten çıkarma ve varoluşsal risklerle ilgili endişelerle karşı karşıya. 2000'li yılların başlarında sağlık ve çevresel etkiler, sosyal ve etik konular, düzenleme ve halk ve paydaşlarla işbirliği ihtiyacı da dahil olmak üzere nanoteknolojinin güvenli bir şekilde geliştirilmesiyle ilgili somut zorluklara odaklanıldığı görüldü.

Nanoteknoloji geliştirme ortamının karmaşıklığına rağmen, çeşitli zorlukları ele alan ve nanoteknolojinin büyümesinin temelini oluşturan uzmanlar ve paydaşların geniş katılımıyla girişimler ortaya çıktı. Bu kapsayıcı yaklaşım, nano ölçekli bilim ve mühendislikte ilerlemelere yol açarak insanların bugün güvendiği teknolojilerden faydalandı.

Bunun aksine, günümüzde yapay zeka gelişimi aynı düzeyde çeşitlilik ve katılımdan yoksundur. Yapay zeka alanı dışındaki geniş bir yelpazedeki paydaşların ve uzmanların kapsayıcı katılımının olmaması bir hata olarak görülüyor. Aynı teknik uzmanlığa sahip olmasalar da politika yapıcıların ve halkın yapay zekanın sonuçlarını anlayabileceği ve başarılı gelişimi için gerekli olan farklı bakış açıları ve uzmanlığa katkıda bulunabileceğine inanılmaktadır.

Nanoteknolojinin sorumlu bir şekilde geliştirilmesinden alınan dersler, kapsayıcı katılımın yapay zekanın uzun vadeli başarısı için çok önemli olduğunu göstermektedir. Çeşitli uzmanların ve paydaşların katılımı toplumsal kaygıların giderilmesine, etik hususların sağlanmasına ve yapay zeka teknolojilerinin faydalı etkisinin arttırılmasına yardımcı olabilir.

kaynaklar:

– Doğa Nanoteknolojisi (Belirli bir URL yok)

– ABD Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi'nin kuruluş raporu.

– Bill Joy'un kablolu dergi makalesi.