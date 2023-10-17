Bilim İnsanları Uçucu Organik Bileşikleri Kullanarak Bitki İletişimini Görselleştiriyor

Bilim insanları, bitkilerin tehdit altındayken birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu anlama konusunda çığır açtı. Uçucu organik bileşikler (VOC'ler) aracılığıyla bitkiden bitkiye iletişim olarak bilinen bu olgu, ilk olarak 1983'te keşfedildi. Araştırma ekibi, iletişimden sorumlu belirli VOC'leri ve bitkilerin içindeki hücreleri görselleştirmek için yenilikçi ekipman ve görüntüleme teknikleri kullandı. bu sinyallere tepki verin.

Bitkiler, böcekler veya diğer tehditlerden zarar gördüklerinde VOC'leri atmosfere salarlar. Komşu bitkiler bu VOC'leri tehlike sinyalleri olarak yorumluyor ve olası zararlara karşı savunma tepkilerini harekete geçiriyor. Bu hava yoluyla iletişim kuran 30'dan fazla farklı bitki türü gözlemlendi.

Bilim adamları, hasarlı bitkilerden yayılan VOC'leri hasarsız komşu bitkilere pompalayacak ekipman geliştirdiler. Bitkilerin tepkisini görselleştirmek için bunu gerçek zamanlı bir floresan görüntüleme sistemiyle birleştirdiler. Araştırmacılar, bitkilerde kalsiyuma bağımlı bir savunma tepkisinin tetiklenmesinden sorumlu olan (Z)-3-hexenal ve (E)-2-hexenal olmak üzere iki spesifik VOC belirlediler.

Daha ileri deneyler, stomaların (bitki yüzeylerindeki küçük gözenekler) açılıp kapanmasını düzenlemekten sorumlu olan koruyucu hücrelerin, VOC'lere yanıt veren ilk hücreler olduğunu ortaya çıkardı. Bu bulgular, bitkilerin karmaşık iletişim mekanizmalarına ve kendilerini potansiyel tehditlerden koruma yeteneklerine dair içgörü sağlıyor.

Profesör Masatsugu Toyota liderliğindeki araştırma, 17 Ekim 2023'te Nature Communications dergisinde yayınlanacak. Ekip, bitki iletişimine ilişkin bu yeni keşfedilen anlayışın bitki koruma ve tarımdaki ilerlemelere katkıda bulunacağını umuyor.

kaynaklar:

Doğa İletişimi – Dergi

Uçucu Organik Bileşikler (VOC'ler) - Hasar veya tehditlere yanıt olarak bitkiler tarafından salınan kimyasal bileşikler

Koruma Hücreleri - Stomaların açılıp kapanmasını düzenleyen bitki yüzeylerindeki fasulye şeklindeki hücreler

Fitohormonlar – Çeşitli fizyolojik süreçleri düzenleyen bitki hormonları