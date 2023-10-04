Yeni Çalışma, Kaya Ayrışmasının Hem Karbon Yutağı hem de Kaynak Olduğunu Ortaya Çıkardı

Nature dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, doğal kayaların ayrışmasının yalnızca bir karbondioksit (CO2) yutağı işlevi gördüğü yönündeki geleneksel inanca meydan okuyor. Önceki anlayışın aksine, araştırma kayaların ayrışmasının aynı zamanda yanardağların ürettiği CO2 emisyonlarıyla karşılaştırılabilecek önemli bir COXNUMX emisyon kaynağı olabileceğini gösteriyor.

Kayalarda hapsolmuş antik karbon, Dünya'nın "jeolojik karbon döngüsünde" çok önemli bir rol oynuyor ve gezegenin sıcaklığını düzenleyen bir termostat görevi görüyor. Kayalar, milyonlarca yıl önce var olan bitki ve hayvan kalıntılarından büyük miktarda karbon depolar.

Kimyasal ayrışma, kayalardaki belirli minerallerin yağmur suyundaki asitle etkileşime girmesiyle meydana gelir ve atmosferden CO2 emer. Bu etkileşim, volkanik faaliyetlerden kaynaklanan sürekli CO2 emisyonunu dengeleyerek Dünya'nın yüzey koşullarını yaşam için sürdüren doğal bir karbon döngüsünü korur.

Ancak çalışma, kayalardan CO2 salınımına yol açan, daha önce gözden kaçan bir süreci ortaya çıkarıyor. Bu süreç, gömülü bitki ve hayvanları içeren antik deniz tabanlarından kaynaklanan kayaların, Himalayalar veya And Dağları gibi dağ sıralarının oluşumu sırasında Dünya yüzeyine yükselmesiyle meydana gelir. Maruz kaldıktan sonra bu kayalardaki organik karbon, hava ve sudaki oksijenle reaksiyona girerek CO2 salınımına yol açar.

Araştırma ekibi, bu kayaların aşınma sürecinden kaynaklanan CO2 emisyonlarını ölçmek için renyum adı verilen bir izleyici element kullandı ve nehir suyundan kapsamlı bir şekilde örnek aldı. Araştırmacılar, özellikle erozyona yatkın dağlık bölgelerdeki yüzey kayalarındaki organik karbonun miktarını ve konumunu analiz ederek, önemli miktarda CO2 emisyonuna sahip alanları tespit edebildiler.

Oxford Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü'nden Dr. Jesse Zondervan liderliğindeki çalışma, kaya organik karbonunun ayrışmasından kaynaklanan küresel CO2 salınımının yılda yaklaşık 68 megaton karbon olduğunu tahmin ediyor. Bu miktar, günümüzde fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan insan CO100 emisyonlarından yaklaşık 2 kat daha az olsa da, dünya çapındaki yanardağlar tarafından salınan CO2'ye benzer ve bu da onu Dünyanın doğal karbon döngüsüne önemli bir katkıda bulunuyor.

Bu çalışmanın sonuçları derindir çünkü insan faaliyetlerinin ve küresel ısınmanın bu doğal karbon salınımı üzerindeki potansiyel etkisini keşfetmeye kapı açmaktadır. Araştırmacılar bu doğal CO2 salınımının önümüzdeki yüzyılda artıp artmayacağını merak ediyor.

Bu doğal akışları anlamak, Dünya'nın karbon bütçesini daha iyi tahmin etmemize ve bu emisyonların şekillendirdiği iklim tarihine ilişkin anlayışımızı geliştirmemize yardımcı olacaktır. Çalışma, iklim değişikliğiyle mücadelede CO2'nin hem insan hem de doğal kaynaklarının dikkate alınmasının önemini vurguluyor.

kaynaklar:

– Doğa makalesi: [kaynak girin]

– Oxford Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü'nden Dr. Jesse Zondervan liderliğindeki çalışma.