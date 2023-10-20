NASA Mühendisleri Voyager Görevinin Ömrünü Uzatmak İçin Adım Atıyor

NASA mühendisleri, 1977 yılında fırlatılan Voyager uzay aracının yıldızlararası keşiflerine daha uzun yıllar devam edebilmesi için önlemler uyguluyor. Çalışmalardan biri, uzay aracı antenlerinin Dünya'ya dönük tutulması için hayati önem taşıyan iticilerdeki dar tüplerin içinde yakıt kalıntısı birikmesine yöneliktir.

Bu sorunla mücadele etmek amacıyla misyon, geçen yıl Voyager 1'i etkileyen bir aksaklığın tekrarlanmasını önlemek amacıyla bir yazılım yaması uyguladı. Bu yama, Voyager 1 ve onun ikizi Voyager 2'nin aynı aksaklığı tekrar yaşamasını önlemeyi amaçlamaktadır.

Voyager uzay aracındaki iticiler Dünya ile iletişimi sürdürmek için çok önemlidir. Dar tüplerde itici gaz kalıntısı oluşumunu azaltmak için, iticileri ateşlemeden önce uzay aracının her yönde biraz daha dönmesine izin verilecek. Bu, itici ateşlemelerinin sıklığını azaltacaktır. İtici dönüş aralığındaki ayarlamalar Eylül ve Ekim aylarında komutlar gönderilerek yapıldı ve uzay aracı artık her yönde eskisinden neredeyse 1 derece daha uzağa hareket edebiliyor.

Ekip, bu önlemlerin itici yakıt giriş tüplerinin tamamen tıkanmasını en az beş yıl daha, muhtemelen daha da uzun bir süre geciktirmesini bekliyor. İticilerin ömrünü daha da uzatmak için gelecekte ek adımlar atılabilir.

NASA mühendisleri, itici birikimini ele almanın yanı sıra, 1'de Voyager 2022'in yerleşik bilgisayarından bozuk durum raporlarına neden olan bir sorunu düzeltmek için bir yazılım yaması oluşturdu. Yama bir sigorta poliçesi görevi görerek sorunun tekrarını önler ve uzun ömürlülüğü garanti eder. sondalardan.

Voyager 1 ve Voyager 2 etkileyici bir mesafe kat etti; Voyager 1 15 milyar mili aştı ve Voyager 2 Dünya'dan 12 milyar milin üzerine ulaştı. Uzay aracının yaşı ve iletişimdeki önemli gecikme süresi nedeniyle yamanın istenmeyen etkilere yol açma riski bulunuyor. Bu riski azaltmak için ilk olarak Voyager 2 yamayı alacak ve ikizi için bir test ortamı görevi görecek.

Başlangıçta yalnızca dört yıl için planlanan Voyager misyonu, başlangıçtaki hedeflerinin çok ötesine geçti. Satürn ve Jüpiter'i ziyaret etmenin yanı sıra Voyager 2, Uranüs ve Neptün ile karşılaşan ilk uzay aracı oldu. Görev daha sonra sondaları Güneş'in yarattığı koruyucu parçacık balonu ve manyetik alan olan heliosferin ötesine göndermek üzere genişletildi. Voyager 1 2012'de heliopoza ulaştı, onu 2'de Voyager 2018 takip etti.

Voyager misyonları, Washington'daki Bilim Misyon Müdürlüğü'nün Heliofizik Bölümü tarafından desteklenen NASA Heliofizik Sistemi Gözlemevi'nin önemli bir parçasıdır. Caltech'in Jet Tahrik Laboratuvarı Voyager uzay aracını inşa etti ve işletti.

kaynaklar:

– NASA Jet Tahrik Laboratuvarı (JPL)

– NASA Voyager uzay aracı bilgileri