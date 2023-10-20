NASA, Voyager Uzay Aracı Görevlerini Genişletmek İçin Adım Atıyor

NASA'nın Voyager misyonunun mühendisleri, Voyager 1 ve Voyager 2 uzay aracının önümüzdeki yıllarda yıldızlararası uzayı keşfetmeye devam etmesini sağlamak için önlemler uyguluyor. Çabalarının odak noktalarından biri, uzay aracındaki bazı iticilerdeki dar tüplerin içinde biriken yakıt kalıntısını ele almak. Bu birikim, iticilerin iletişim için antenleri Dünya'ya doğrultma yeteneğini engelleyebilir. Ekip, iticileri ateşlemeden önce uzay aracının her yönde biraz daha dönmesine izin vererek, ateşleme sıklığını azaltacak şekilde birikimi yavaşlatmak için adımlar atıyor. Bu ayarlamalar, görev üzerindeki etkiyi en aza indirmek ve değerli bilimsel verilerin toplanmasını sağlamak için dikkatlice planlandı.

Mühendislerden oluşan ekip ayrıca, geçen yıl Voyager 1'de meydana gelen bir aksaklığın tekrarını önlemek için bir yazılım yaması da yüklüyor. Bu aksaklığa, tutum ifade etme ve kontrol sisteminin (AACS) komutları yanlış yönlendirmesi neden oldu. Yamanın gelecekte uzay aracını koruması ve mümkün olduğu kadar uzun süre operasyonlarını sağlaması amaçlanıyor. Uygulamadan doğabilecek riskleri azaltmak için kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmiş ve kontrol edilmiştir. Voyager 2, Dünya'dan daha uzakta olan ve bu nedenle daha değerli veriler barındıran Voyager 1'e uygulanmadan önce yamayı ilk olarak test ortamı olarak alacak.

Voyager 1 ve Voyager 2, Dünya'dan çok uzun mesafeler kat etti; Voyager 1 15 milyar milden fazla, Voyager 2 ise 12 milyar milden fazla uzaktaydı. Misyon ekibi, uygulanan önlemlerle uzay aracının en azından beş yıl daha çalışmaya devam etmesini bekliyor. Voyager misyonları yıldızlararası uzay hakkında paha biçilemez veriler sağlıyor ve uzay araştırmalarında önemli kilometre taşları haline geldi.

Kaynaklar: NASA