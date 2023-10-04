NASA, Artemis Görevleri için Güncellenmiş RS-25 Motorunda Önemli Testlere Başlıyor

NASA, gelecekteki Ay'a yapılacak Artemis görevleri için Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketine güç sağlayacak güncellenmiş RS-25 motoru üzerinde bir dizi test yapmaya hazırlanıyor. Testler NASA'nın Mississippi'deki Stennis Uzay Merkezi'ndeki Fred Haise Test Standında gerçekleştirilecek. 2024 yılına kadar sürmesi planlanan sertifikasyon test serisi, gerçek fırlatma sürelerini simüle etmek amacıyla her biri en az 12 saniye süren 500 testten oluşacak.

Testlerde, RS-0525 motorunun tasarımını sonuçlandırmak ve onaylamak için geliştirme aşamasındaki E25 motoru kullanılacak. Bu testler motorun performansı ve güvenilirliği hakkında hayati veriler sağlayacaktır. Testin amacı, motorun amaçlandığı gibi çalışmasını sağlamak ve NASA yüklerini ve astronotları Ay'a ve ötesine güvenli bir şekilde fırlatmaktır.

Güncellenmiş RS-25 motorunda nozül, hidrolik aktüatörler, esnek kanallar ve turbo pompalar gibi yeni bileşenler bulunur. Testler, güvenilir güvenlik marjlarının oluşturulması amacıyla %80 ile %113 arasında değişen güç seviyelerinde gerçekleştirilecektir. Yeni RS-25 motorları, ilk Artemis görevlerinde kullanılan modifiye Uzay Mekiği ana motorlarına kıyasla %111'a kadar güce ulaşabiliyor.

Testler tamamlandıktan sonra NASA, SLS motorlarının baş yüklenicisi Aerojet Rocketdyne ile ortaklaşa güncellenmiş tasarıma sahip 24 yeni RS-25 motoru üretecek. Bu motorlar, 5 yılında yapılması planlanan Artemis 2028 görevinde kullanılacak. Bu, RS-25 motor üretimini yeniden başlatmayı amaçlayan NASA için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Artemis görevlerine hazırlıktaki ilerleme umut verici olsa da, SLS roketinin karşılanabilirliği konusunda endişeler var. Yakın zamanda yayınlanan bir rapor, roketin yüksek maliyetine dikkat çekiyor ve gerçek maliyetlerin netliğini ve gelecekteki gecikme potansiyelini sorguluyor. NASA'nın SLS programına yaptığı harcamaların yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç var.

kaynaklar:

-NASA

– Gizmodo