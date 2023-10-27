NASA, 2024'teki Yoğun Uzay Görevlerine Hazırlanıyor

NASA, önümüzdeki aylarda başlatılması planlanan bir dizi görevle uzay araştırmalarının sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Atmosfer Dalgaları Deneyi (AWE) ve Artemis II görevi gibi bazıları zaten ele alınmış olsa da, ufukta başka bir heyecan verici görev daha var: Space X Mürettebat-8 görevi.

Şubat 2024 ortalarında yapılması planlanan Mürettebat-8 misyonu, NASA'nın Ticari Mürettebat Programının bir parçasıdır ve Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) mürettebatlı bir uçuşu içerecektir. Bu, Crew Dragon uzay aracını kullanan sekizinci operasyonel NASA Ticari Mürettebat uçuşunu işaret ediyor ve bu da onu ajansın uzay araştırma çabalarında önemli bir kilometre taşı haline getiriyor.

Görevin mürettebatı, NASA astronotları Matthew Dominick (komutan), Michael Barratt (pilot), Jeanette Epps (görev uzmanı) ve Roscosmos kozmonotu Alexander Grebenkin'den (görev uzmanı) oluşan özenle seçilmiştir. Birlikte uzmanlıklarıyla katkıda bulunacaklar ve bu çığır açan yolculuğa çıkacaklar.

Mürettebat-8 misyonuna ek olarak, NASA'nın 2024 için yoğun bir programı var. Starline Mürettebat Uçuş Testinin (CFT) Nisan ayı ortasında yapılması planlanıyor ve ardından Mürettebat-9 misyonunun Ağustos ortasında yapılması planlanıyor. Ayrıca, 10. Mürettebat Rotasyon Misyonu 2025'in başlarında yapılacak ve NASA'nın uzay araştırmalarında sürekli ilerlemeye olan bağlılığını ortaya koyacak.

NASA bu görevlere hazırlanırken Crew-8 Space X Falcon 9 roketi ve Dragon uzay aracının rutin bakım ve işlemleri sürüyor. Detaylara verilen önem, tüm sistemlerin en iyi durumda olmasını sağlayarak başarılı bir fırlatma ve görev sağlar.

NASA, her görevle insan bilgisinin sınırlarını zorluyor ve insanlığı kozmosun daha da derinlerine taşıyor. Yaklaşan bu görevler, ajansın bilimsel keşif konusundaki amansız arayışını temsil ediyor ve gelecekteki uzay araştırma çabalarının önünü açıyor.

SSS:

1. Mürettebat-8'in görevi nedir?

Crew-8 misyonu, NASA'nın Ticari Mürettebat Programının bir parçasıdır ve Crew Dragon uzay aracı kullanılarak Uluslararası Uzay İstasyonuna mürettebatlı bir uçuşu içerir.

2. Mürettebat-8 görevinin mürettebat üyeleri kimlerdir?

Mürettebat-8 misyonunun mürettebat üyeleri arasında NASA astronotları Matthew Dominick (komutan), Michael Barratt (pilot), Jeanette Epps (görev uzmanı) ve Roscosmos kozmonotu Alexander Grebenkin (görev uzmanı) yer alıyor.

3. NASA 2024 için başka hangi görevleri planlıyor?

2024 için planlanan diğer görevler arasında Nisan ortasında Starline Mürettebat Uçuş Testi (CFT), Ağustos ortasında Mürettebat-9 görevi ve 10'in başlarında yapılması planlanan 2025. Mürettebat Rotasyon Misyonu yer alıyor.

4. NASA yaklaşan görevlere nasıl hazırlanıyor?

NASA, görev sırasında en iyi performansı sağlamak için şu anda Crew-8 Space X Falcon 9 roketi ve Dragon uzay aracının rutin bakım ve işlemlerini yürütüyor.

kaynaklar:

– NASA Ticari Ekibi Twitter: https://twitter.com/Commercial_Crew/status/1448006762697675779