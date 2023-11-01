NASA Astronotları Jasmin Moghbeli ve Loral O'Hara'nın Tarihi İlk Uzay Yürüyüşü

Çığır açan iki NASA astronotu Jasmin Moghbeli ve Loral O'Hara, 1 Kasım Çarşamba günü, hayranlık uyandıran Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışındaki açılış uzay yürüyüşlerine başlarken tarih yazdı. İkonik uzay kıyafetlerine bürünen ikili, kritik elektronik donanımlarını çıkarma ve istasyonun hayati önem taşıyan güneş panellerini destekleyen temel donanımları değiştirme görevine başladı.

Maceralarına saat 5'te (IST) başlayan uzay yürüyüşünün altı buçuk saatlik etkileyici bir süreyi aşması bekleniyordu. Çabalarının büyüklüğü, canlı kırmızı çizgilerle süslenmiş takım elbisesinden tanınan Moghbeli'de ve işaretsiz kıyafetindeki mütevazı O'Hara'da kaybolmadı. Her iki astronot da, bu yılın başlarında ISS'ye varışlarının ardından, 35 Eylül'deki başlangıcından bu yana Expedition 70'in değerli üyeleriydi.

Moghbeli ve O'Hara, Dünya'nın üzerinde zarafetle süzülürken seçkin öncülerden oluşan bir grubun parçası oldular. Bu, uzay yürüyüşleri olarak bilinen, araç dışı etkinliklerin zorlu dünyasına ilk adımlarını attıkları anlamına geliyor. Başarılarının önemi gezegenimizin sınırlarının ötesine geçiyor ve hem astronotlara hem de bilim adamlarına ilham kaynağı oluyor.

SSS:

Soru: Uzay yürüyüşü nedir?

C: Araç dışı aktivite (EVA) olarak da adlandırılan uzay yürüyüşü, bir astronotun uzay aracının sınırlarını terk ederek uzayın enginliğine doğru yola çıkmasıdır. Bu onların uzay aracı dışında onarım veya bakım gibi kritik görevleri yerine getirmelerine olanak tanır.

Soru: Uluslararası Uzay İstasyonundaki güneş panelleri nelerdir?

C: Güneş dizileri, Uluslararası Uzay İstasyonunun önemli bir bileşenidir ve yörüngedeki laboratuvara elektrik gücü sağlar. Güneş'in enerjisini kullanıyorlar ve onu elektriğe dönüştürerek ISS'deki hayati sistemleri ayakta tutuyorlar.

Soru: Bu uzay yürüyüşü neden önemli?

C: NASA astronotları Jasmin Moghbeli ve Loral O'Hara, ilk uzay yürüyüşleriyle tarih yazdılar ve uzay araçlarının dışına çıkma cesaretini gösteren özel bir grup kişinin parçası oldular. Başarıları, insanlığın uzayda sürekli ilerlemesini ve keşfini gösteriyor ve gelecek nesillere bilim ve uzay araştırmalarında kariyer yapma konusunda ilham veriyor.

kaynaklar:

– NASA: www.nasa.gov