Soğutucu Sızıntı Araştırması Devam Ederken Uzay Yürüyüşü Ertelendi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılması planlanan uzay yürüyüşü, devam eden soğutma sıvısı sızıntısı araştırması nedeniyle ertelendi. Başlangıçta 19 Ekim'de yapılması planlanan uzay yürüyüşü artık bu yılın sonlarında gerçekleştirilecek. Mühendisler, 9 Ekim'de meydana gelen soğutma sıvısı sızıntısının analizini tamamlamak için ek zamana ihtiyaç duyuyor. Soğutma sıvısı mürettebat için tehlikeli olmasa da, iç sistemlere giren küçük madde izlerinden kaynaklanabilecek olası ekipman bozulmalarını önlemek için önlemler alınıyor.

Uzay yürüyüşü için planlanan görevler zamana duyarlı olmadığından, uzay yürüyüşünün yeniden planlanması, uzay istasyonu operasyonlarını etkilemez. Bu arada, bu yılın sonuna doğru iki uzay yürüyüşünün daha yapılması planlanıyor. 30 Ekim'de NASA astronotları Loral O'Hara ve Jasmin Moghbeli, ABD Spacewalk 89'u gerçekleştirecek. Görevleri arasında arızalı bir elektronik kutusunun çıkarılması ve Döner Rulman Tertibatının değiştirilmesi yer alıyor. Bu, her iki astronotun da ilk uzay yürüyüşü olacak.

Başka bir uzay yürüyüşünde, NASA astronotu Loral O'Hara ve ESA astronotu Andreas Mogensen, ABD Uzay Yürüyüşü 90'ı yürütecek. Bu uzay yürüyüşünün görevleri arasında, uzay istasyonunun dışındaki mikroorganizmaların varlığını analiz etmek için numunelerin toplanması ve değiştirilmesi de dahil olmak üzere bakım çalışmalarının gerçekleştirilmesi yer alıyor. yüksek çözünürlüklü bir kamera.

ABD'deki uzay yürüyüşlerine ek olarak, Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ve Nikolai Chub'un da 25 Ekim'de bir uzay yürüyüşüne çıkması planlanıyor. Görevleri, sentetik bir radar iletişim sistemi kurmayı ve güneş yelkeni teknolojisini test etmek için bir nano uyduyu yerleştirmeyi içerecek.

Devam eden araştırmalar ve uzay yürüyüşleri, Uluslararası Uzay İstasyonunun güvenli ve verimli çalışması için gerekli olan düzenli bakım ve onarım faaliyetlerini göstermektedir.

kaynaklar:

-NASA