Şehir hayatı

Yeni Teknolojileri ve Yapay Zekanın Gücünü Ortaya Çıkarıyoruz

Bilim

Uzayda Mahsur Kalan Astronot, En Uzun Süreli Görev Rekorunu Kırdı

ByVicky Stavropoulou

Eylül 11, 2023
Uzayda Mahsur Kalan Astronot, En Uzun Süreli Görev Rekorunu Kırdı

NASA astronotu Frank Rubio, uzayda mahsur kalan ABD'li bir astronotun en uzun süreli görev rekorunu kırdı. Rubio'nun, Eylül 2022'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatılmasından altı ay sonra Dünya'ya dönmesi planlandı. Ancak dönüş yolculuğu sırasında meydana gelen bir arıza, onu alçak Dünya yörüngesinde sıkışıp bırakarak kalış süresini bir yıldan fazla uzattı. Rubio, Pazartesi günü, Mark Vande Hei'nin 355'de belirlediği 2022 günlük önceki rekoru geride bıraktı. Rubio, Dünya yörüngesinde toplam 27 gün geçirerek 371 Eylül'den önce Dünya'ya dönmeye hazırlanıyor. Bu başarı onu aynı zamanda uzayda bir yıl geçiren altı kişiden biri yapıyor.

ABC'nin Günaydın Amerika programına verdiği röportajda Rubio, uzayda geçirdiği uzun zamanın önemini vurguladı. Ay'a, Mars'a ve ötesine yapılacak gelecekteki uzay araştırma misyonları sırasında performansı optimize etmek için insan vücudunun nasıl uyum sağladığını ve dayandığını anlamanın önemini vurguladı. Rubio'nun ISS'ye yolculuğu benzersizdi çünkü Nisan 2021'den bu yana Rus Soyuz roketine binen ilk ABD astronotu oldu. Bu, NASA ile Roscosmos arasındaki koltuk takası anlaşmasının bir parçasıydı.

Rubio'yu mahsur bırakan olay, Soyuz uzay aracından soğutucu sızıntısıydı. Rubio'nun yanı sıra Roscosmos kozmonotları Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin de etkilendi. Sızıntı, uzay aracının Dünya'ya dönüşünü uygunsuz hale getirdi ve bunun sonucunda, ISS'deki kalış süreleri altı ay daha uzatıldı. Bu ayın sonlarında Dünya'ya dönmeye hazırlanıyorlar.

Rubio'nun beklenmedik ve uzun süren görevi, insan vücudunun uzaydaki dayanıklılığına dair değerli bilgiler sağlıyor. Derin uzay keşif görevlerinin gelecekteki başarısına katkıda bulunacak bilgileri oluşturur. Uzay uçuşuyla ilgili daha fazla güncelleme için Gizmodo'nun özel Spaceflight sayfasını takip edin.

By Vicky Stavropoulou

İlgili Mesaj

Bilim

Dünyanın Gezegensel Sınırların Aşılması Tehdidi Altındaki İnsan Toplumlarını Destekleme Yeteneği

Eylül 15, 2023 Vicky Stavropoulou
Bilim

Lansmana Giden Yol: Karbon Haritalayıcı Koalisyonunda Önemli Kilometre Taşlarına Ulaşmak

Eylül 15, 2023 Vicky Stavropoulou
Bilim

Astrofotoğrafçı Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Aday Listesine Girdi

Eylül 15, 2023 Robert Andrew

Kaçırdın

Teknolojilerimiz

Paper Mario: Nintendo Switch'in Bin Yıllık Kapısı: Görsel Yükseltmelerin Maliyeti Var mı?

Eylül 15, 2023 Vicky Stavropoulou 0 Yorumlar
Teknolojilerimiz

Apple, Çevresel Etkiyi Azaltmak İçin Karbon Nötr Apple Watch Series 9'u Tanıttı

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota 0 Yorumlar
Teknolojilerimiz

Chip Foose Hand SEMA için Mustang Yarışı Konseptini Çiziyor

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota 0 Yorumlar
Teknolojilerimiz

İşyerinde Verimliliğinizi Nasıl Artırırsınız?

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota 0 Yorumlar