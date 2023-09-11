Uzayda Mahsur Kalan Astronot, En Uzun Süreli Görev Rekorunu Kırdı

NASA astronotu Frank Rubio, uzayda mahsur kalan ABD'li bir astronotun en uzun süreli görev rekorunu kırdı. Rubio'nun, Eylül 2022'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatılmasından altı ay sonra Dünya'ya dönmesi planlandı. Ancak dönüş yolculuğu sırasında meydana gelen bir arıza, onu alçak Dünya yörüngesinde sıkışıp bırakarak kalış süresini bir yıldan fazla uzattı. Rubio, Pazartesi günü, Mark Vande Hei'nin 355'de belirlediği 2022 günlük önceki rekoru geride bıraktı. Rubio, Dünya yörüngesinde toplam 27 gün geçirerek 371 Eylül'den önce Dünya'ya dönmeye hazırlanıyor. Bu başarı onu aynı zamanda uzayda bir yıl geçiren altı kişiden biri yapıyor.

ABC'nin Günaydın Amerika programına verdiği röportajda Rubio, uzayda geçirdiği uzun zamanın önemini vurguladı. Ay'a, Mars'a ve ötesine yapılacak gelecekteki uzay araştırma misyonları sırasında performansı optimize etmek için insan vücudunun nasıl uyum sağladığını ve dayandığını anlamanın önemini vurguladı. Rubio'nun ISS'ye yolculuğu benzersizdi çünkü Nisan 2021'den bu yana Rus Soyuz roketine binen ilk ABD astronotu oldu. Bu, NASA ile Roscosmos arasındaki koltuk takası anlaşmasının bir parçasıydı.

Rubio'yu mahsur bırakan olay, Soyuz uzay aracından soğutucu sızıntısıydı. Rubio'nun yanı sıra Roscosmos kozmonotları Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin de etkilendi. Sızıntı, uzay aracının Dünya'ya dönüşünü uygunsuz hale getirdi ve bunun sonucunda, ISS'deki kalış süreleri altı ay daha uzatıldı. Bu ayın sonlarında Dünya'ya dönmeye hazırlanıyorlar.

Rubio'nun beklenmedik ve uzun süren görevi, insan vücudunun uzaydaki dayanıklılığına dair değerli bilgiler sağlıyor. Derin uzay keşif görevlerinin gelecekteki başarısına katkıda bulunacak bilgileri oluşturur. Uzay uçuşuyla ilgili daha fazla güncelleme için Gizmodo'nun özel Spaceflight sayfasını takip edin.