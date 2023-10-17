NASA, Bilimsel Topluma Roma Uzay Teleskobunun Bilimsel Potansiyelini En Üst Düzeye Çıkarma Çağrısında Bulundu

NASA, Roma Uzay Teleskobu olarak da bilinen Nancy Grace Roma Teleskobu'nun 2027'de piyasaya sürülmesinden hemen sonra evrenin kapsamlı bir görüntüsünü sunabilmesi için bilim camiasının yardımına başvuruyor. Geniş görüş alanıyla Roma Uzay Teleskobu, uzak galaksilerin büyük resim gözlemlerini yapmayı ve bilim adamlarının evrendeki enerji ve maddenin %95'ini oluşturan karanlık madde ve karanlık enerjinin gizemlerini çözmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Teleskobun toplayacağı büyük miktardaki verilerle başa çıkmak için bilim insanları, kalıpları ve olayları tanımlamak üzere makine öğrenimi algoritmaları üzerinde çalışıyor. Hubble Uzay Teleskobu, James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Keck Gözlemevi ve Japonya'nın PRIME'ı gibi diğer teleskopların işbirliği, hedef seçimi ve keşif bölgeleri de dahil olmak üzere Roma için gözlem planının geliştirilmesine yardımcı olacak. Buna ek olarak, Roma Uzay Teleskobu, kütleçekimsel merceklemeyi kullanarak nesneleri incelemek için PRIME ile ve eski galaksileri incelemek ve kozmik tarihin daha eksiksiz bir resmini oluşturmak için Hubble ile işbirliği yapacak. Teleskop aynı zamanda JWST ile birlikte çalışarak evrenin daha geniş bir görünümünü sağlayacak ve JWST'nin ayrıntılı olarak inceleyeceği hedefleri belirleyecek.

Roma Uzay Teleskobu'nun hazırlık çalışması, çeşitli bilimsel ekiplerin sorunsuz bir operasyon sağlamak için işbirliği yapmasını içeren karmaşık ve birbirine bağlı bir süreçtir. Bu çabalar, güçlü bilimsel keşiflerin temelini oluşturacak ve cihazın potansiyelini en üst düzeye çıkaracaktır. NASA, bilim camiasının uzmanlığından ve işbirliğinden yararlanarak, evrenin harikalarını keşfetmeye tamamen hazır olan Roma Uzay Teleskobu'nu fırlatmayı hedefliyor.

kaynaklar:

– Caltech-IPAC/R. Acıtmak

– Dominic Benford, NASA program bilimcisi

– Julie McEnery, NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki Roma Uzay Teleskobu'nun kıdemli proje bilimcisi