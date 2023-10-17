NASA'nın Psyche Misyonu: Bir Asteroitin Çekirdeğine Yolculuk.

Yunan ruh tanrıçası Psyche, adını 1852'de İtalyan gökbilimci Annibale de Gasparis tarafından keşfedilen bir gök cismine vermiştir. Bugün şimdiye kadar keşfedilen 16. asteroit olan Psyche, Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağındaki en büyük “M tipi” asteroit olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 226 km çapındaki Psyche, Dünya'nın çekirdeğine benzeyen, esas olarak demir ve nikelden oluşuyor.

Dünyanın erişilemez iç kısmı hakkında ipuçları toplamaya çalışan NASA, yakın zamanda Psyche ile buluşmak üzere bir uzay aracını altı yıllık, 3.6 milyar kilometrelik bir yolculuğa fırlattı. Psyche gibi M tipi asteroitlerin, Güneş Sisteminin ilk aşamalarında yok edilen gezegenlerin kalıntıları olduğuna inanılıyor. Bu metalik dünyalar, gezegen çekirdeklerini incelemek için “doğal laboratuvarlar” görevi görüyor.

Gözlemler meteorlar ve sismolojiyle sınırlı olduğundan, Dünya'nın çekirdeğini mevcut yöntemlerle incelemek zordur. Metalik göktaşları Güneş Sistemi'nin erken tarihine yalnızca kısa bir bakış sağlarken sismoloji, özellikle okyanuslarda ve Güney Yarımküre'de sınırlı olan sismograflardan elde edilen doğru verilere ihtiyaç duyar. Ek olarak, Dünya'nın dış katmanları çekirdeği doğrudan görmemizi engelliyor.

NASA'nın Psyche misyonu, asteroidi keşfetmeyi ve onun zamanla yavaş yavaş soğuyan, yok edilmiş bir gezegenin bir zamanlar erimiş çekirdeği olup olmadığını belirlemeyi amaçlıyor. Ayrıca görev, Psyche'nin yüzeyinin yaşını, kimyasal bileşimini ve demir ve nikelin yanı sıra daha hafif elementler içerip içermediğini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Bu bilgi kendi gezegenimizin evrimi hakkında değerli bilgiler sağlayabilir.

Kameralar, spektrometreler ve manyetometreler de dahil olmak üzere bir dizi cihazla donatılan uzay aracı, Psyche'nin şekli, kütlesi, yerçekimi ve maden arama potansiyeli hakkında veri toplayacak. Bilim insanları, bir asteroitin çekirdeği ve kendi dünyamız hakkında barındırabileceği sırlar hakkında ortaya çıkaracağı bilgi zenginliğini öngörerek görevin ilerleyişini sabırsızlıkla bekliyor.

kaynaklar:

– “Nasa'nın Psyche misyonu fırlatılmaya hazır – işte gezegenlerin iç sırlarını nasıl ortaya çıkarabileceği.”

– “Asteroitler neyden yapılmıştır? Dünya'ya gönderilen bir örnek, Güneş Sisteminin yapı taşlarını ortaya çıkarıyor."