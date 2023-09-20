NASA'nın Parker Güneş Sondası Koronal Kütle Atımına İlişkin Değerli Veriler Topluyor

NASA'nın çığır açan "Güneş'e dokunma" görevi olan Parker Güneş Sondası, yakın zamanda yüklü parçacıkların güçlü bir güneş patlaması olan koronal kütle atılımından (CME) geçti. Karşılaşma 5 Eylül 2022'de gerçekleşti, ancak bununla ilgili bulgular ve araştırmalar artık The Astrophysical Journal'daki yeni bir makalede ayrıntılı olarak ele alınıyor.

Bu olay, genellikle Dünya'dan gözlemlendiği için CME'lerin tipik çalışmalarından önemli bir sapmayı işaret ediyordu. Ancak Parker Solar Probe, Güneş'in yüzeyinden yalnızca 5.7 milyon mil uzakta konumlandırıldığı için bu özel CME'yi yakından gözlemleyebildi. Bu yakınlık, bilim adamlarının CME'ler ile gezegenler arası toz arasındaki etkileşime ilişkin paha biçilmez veriler ve bilgiler toplamasına olanak tanıdı.

CME'ler, Güneş'in dış atmosferinden kaynaklanan ve uydularda, iletişim sistemlerinde, navigasyon teknolojilerinde ve Dünya'daki elektrik şebekelerinde aksamalar da dahil olmak üzere uzay havası üzerinde ciddi etkilere sahip olabilen devasa patlamalardır. CME'lerin gezegenler arası tozla nasıl etkileşime girdiğini anlamak, bunların gezegenimiz üzerindeki etkilerini tahmin etmek açısından çok önemlidir.

Geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşen karşılaşma, Parker'ın ilk kez bir CME'yi gözlemlediği olaydı ve sonuçlar dikkat çekiciydi. Sonda, CME'nin gezegenler arası toz içerisinde bir yol açtığını ve onu Güneş'ten yaklaşık 6 milyon mil uzağa kaydırdığını gözlemledi. Ancak toz, güneş sistemi boyunca süzülen gezegenler arası toz parçacıkları tarafından neredeyse anında yenilendi.

Bu keşif, CME'ler ve toz arasındaki etkileşimlerin meydana geldiği teorisini doğruladı ve bilim adamlarına Güneş'in korona içindeki dinamikleri daha iyi anlamalarını sağladı. Parker Solar Probe'un Solar Probe için Geniş Alan Görüntüsü (WISPR) kamerasıyla yapılan gözlemler bu atılımda etkili oldu.

Gezegenlerarası tozun CME'ler üzerindeki etkilerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışma ve gözlem gerekli olsa da, bu dönüm noktası niteliğindeki keşif, Güneşimizin karmaşıklığını ve onun uzay havası üzerindeki etkisini keşfetmek için yeni yollar açıyor.

Kaynaklar: Scientific American, NASA