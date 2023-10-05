NASA'nın Parker Güneş Sondası Yeni Rekor Kırdı, Güneş'in Atmosferine İlişkin Bilgiler Sağladı

NASA'nın Parker Güneş Sondası, Güneş'e her zamankinden daha fazla yaklaşarak başka bir kilometre taşı daha elde etti ve yıldızın gizemli atmosferine ve bunun uzay havası üzerindeki etkisine dair değerli bilgiler sağladı. Sonda, 17. yörüngesi sırasında Güneş'e 4.51 milyon mil kadar yaklaşarak kendi rekorunu kırdı.

Parker Solar Probe, Ağustos 2018'deki lansmanından bu yana rekorlar kırıyor ve sınırları zorluyor. Helios 2 uzay aracının 1976'da kırdığı önceki rekoru geride bırakarak Güneş'e en yakın insan yapımı nesne oldu. Son teknoloji ürünü bir ısı kalkanıyla donatılan sonda, Güneş'in koronasını incelemek ve yapısını, güneş rüzgarının kökenlerini ve esrarengiz koronanın kendisini ortaya çıkarmak için önemli veriler toplamak üzere tasarlandı.

Güneş'in dinamiklerini anlamak çok önemlidir çünkü süreçleri uzay havasını etkileyebilir, uydulara, iletişim ağlarına ve hatta Dünya'nın elektrik şebekelerine tehdit oluşturabilir. Parker Güneş Sondası'nın yoğun bir koronal kütle atılımından (CME) geçmesini içeren yakın tarihli bir olay, yirmi yıllık bir teoriyi doğruladı. Güçlü güneş patlamaları olan CME'lerin gezegenler arası tozla etkileşime girdiği ve bunun uzay hava durumu tahminleri üzerinde önemli etkileri olduğu ortaya çıktı.

NASA, Güneş'e yakınlığına rağmen Parker Güneş Probu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu doğruladı. Uzay aracı, durum verilerini Maryland'deki Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'na iletecek ve ardından öncelikle güneş rüzgârına odaklanan bilimsel verileri geri gönderecek şekilde ayarlandı. Bu veriler, araştırmacıların Güneş'in karmaşık dinamiklerini anlamalarına da katkıda bulunacak.

Parker Solar Probe'un çığır açan misyonu, Güneş'in bulunması zor atmosferine ışık tutmak ve Dünya'daki yaşamı sürdüren yıldızı daha iyi anlamamıza yardımcı olabilecek değerli veriler sağlamak.

Tanımlar:

– Parker Solar Probe: Uzay havasını ve güneş süreçlerini anlamak için veri toplarken, Güneş'i ve koronayı incelemek üzere tasarlanmış bir NASA uzay aracı.

– Corona: Güneşin aşırı sıcak plazmadan oluşan dış atmosferi.

– Güneş Rüzgarı: Güneş tarafından yayılan ve uzay havasını etkileyen yüklü parçacıklardan oluşan bir akım.

– Koronal Kütle Atımı (CME): Güneş'in koronasından büyük miktarda plazma ve manyetik alan salınımı, genellikle Dünya'da jeomanyetik fırtınalara neden olur.

kaynaklar:

– NASA basın bülteni: [bağlantı]

– Sözlük.com

– Britannica Ansiklopedisi