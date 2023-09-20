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Beklenmeyeni Ortaya Çıkarmak: OSIRIS-REx'in Bennu Asteroidindeki Şaşırtıcı Keşifleri

ByGabriel Bota

Eylül 20, 2023
Beklenmeyeni Ortaya Çıkarmak: OSIRIS-REx'in Bennu Asteroidindeki Şaşırtıcı Keşifleri

Tarihte bir asteroitten örnek toplamaya yönelik üçüncü görev olan OSIRIS-REx, bilim insanlarına uzay kayalarının gizemli dünyasına dair inanılmaz bilgiler sağladı. Uzay aracının asteroit Bennu etrafındaki iki yıllık yolculuğu, bu gök cisimlerinin şaşırtıcı çeşitliliğini ve karmaşıklığını ortaya çıkardı.

OSIRIS-REx'ten önce diğer iki görev olan Hayabusa 1 ve NEAR-Shoemaker asteroitleri ayrıntılı olarak incelemişti. Bununla birlikte, zayıf yerçekimi kuvvetleri tarafından bir arada tutulan kayalar, kum ve çakıl yığınlarından oluşan "moloz yığınlarının" varlığını ilk doğrulayan Hayabusa 1 oldu.

Bilim insanları Bennu'yu ilk kez teleskoplarla gözlemlediğinde, onun Itokawa asteroitine benzer olmasını beklediler. Ancak daha yakından incelendiğinde OSIRIS-REx, daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemeyen kayalık bir manzara keşfetti. Bennu'nun yüzeyindeki gözenekli ve tuhaf şekilli kayalar, bu uzay kayalarının bileşimi ve yapısı hakkındaki önceki varsayımlara meydan okuyordu.

Araştırmacılar, bu gözenekli kayaların son derece emici olduğunu ve çarpışma sırasında arabadaki buruşma bölgesi gibi davrandığını fark etti. Çarpan küçük cisimlerin enerjisini emerek asteroitin yüzeyini koruyorlar, bu da beklenenden daha az krater oluşmasına neden oluyor.

OSIRIS-REx ayrıca Bennu'nun yüzey katmanının yoğunluğu hakkında da önemli bir keşifte bulundu. Örnek toplama girişimi sırasında uzay aracı yüzeyin derinliklerine battı ve yüzey katmanının asteroitin geri kalanından çok daha düşük bir yoğunluğa sahip olduğu ortaya çıktı.

Misyonun önceki görevlerden farklı olarak numune toplama yaklaşımı paha biçilmez bilgiler sağladı. Uzay aracının inişine Bennu'nun yüzeyinin verdiği beklenmedik tepkiler bilim adamlarını şaşırttı ve onları keşfedecek daha fazla soruyla karşı karşıya bıraktı.

Genel olarak, OSIRIS-REx'in bulguları önceki varsayımlara meydan okudu ve asteroitler ve onların çeşitli doğası hakkındaki anlayışımızı genişletti. Bu keşifler gelecekteki asteroit görevlerine katkıda bulunacak ve güneş sisteminin tarihi hakkındaki bilgimizi artıracak.

kaynaklar:
– Space.com: “Asteroid Ryugu'nun Asteroit Komşuları Tuhaf ve Şaşırtıcı”
– NASA: “Asteroid Bennu: OSIRIS-REx'in Hedefi”

By Gabriel Bota

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