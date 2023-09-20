NASA Astronotları Ay Görevi İçin Fırlatma Pedini Çalıştırmak İçin Deneme Koşusu Yapıyor

Gelecek yıl aya gitmesi planlanan Artemis II misyonuna hazırlanan dört astronot, geçtiğimiz günlerde Kennedy Uzay Merkezi'ndeki yeni mürettebat taşıma araçlarıyla fırlatma rampasına doğru deneme sürüşü yaptı. Aralarında NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch'un yanı sıra Kanadalı astronot Jeremy Hansen'in de bulunduğu astronotlar, turuncu uzay kıyafetlerini giydiler ve Neil A. Armstrong Operasyon ve Ödeme Binasından mürettebat taşıma araçlarına binerek Fırlatma Alanı 39'a gittiler. -B.

Deneme sürüşü, Kasım 2024 gibi erken bir tarihte fırlatılması planlanan görev için hazırlık aşamasındaki normal fırlatma günü prosedürlerini göstermek amacıyla gerçekleştirildi. Artemis II görevi, NASA'nın güçlü Uzay Fırlatma Sistemi roketi üzerinde astronotların Orion'a bindiği ilk mürettebatlı uçuş olacak. uzay kapsülü. Görevin ayın etrafında 10 günlük bir yolculuk olması planlanıyor ancak aya iniş planlanmıyor.

İnsanları 1972'den bu yana ilk kez ay yüzeyine geri götürmesi planlanan Artemis III görevinde, insan iniş sistemi olarak SpaceX'in Starship uzay aracı kullanılacak. Ancak Starship uzay aracı halen geliştirilme aşamasındadır ve Aralık 2025'e kadar hazır olması beklenmektedir.

Artemis II misyonu, insan yolcuların güvenliğini sağlamak için Orion uzay aracının sınırlarını zorlayan Artemis I'in başarılı mürettebatsız test uçuşunu takip edecek. Orion kapsülü ve Artemis II'nin Avrupa servis modülü halihazırda Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunuyor ancak Nisan ayına kadar hazır olmayacak. Çekirdek sahne güçlendiricisi NASA'nın Michoud Montaj Tesisi'nden taşınmayı beklerken, iki katı roket güçlendiricisi Utah'tan trenle taşınıyor.

NASA teknisyenleri, Uzay Mekiği Programından dönüştürülen dört RS-25 motorunu çekirdek platformun tabanına bağlamaya başladı. Çekirdek aşamanın Kasım ayında ulaşması bekleniyor ve Uzay Fırlatma Sisteminin istiflenmesi Şubat 2024'te Kennedy Uzay Merkezi Araç Montaj Binasında başlayacak.

kaynaklar:

Orlando Sentinel

Alıntı: NASA'nın aya giden Artemis astronotları, deneme sürüşünde (2023, 20 Eylül) fırlatma rampasına yeni bir yolculuk yapıyor; 20 Eylül 2023 tarihinde [kaynak]'tan alındı