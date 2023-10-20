NASA'nın Psyche Misyonu: Metal Açısından Zengin Bir Asteroidi Keşfetmek

NASA yakın zamanda Psyche olarak bilinen bir asteroidi incelemek için asteroit kuşağına giden bir uzay aracı olan Psyche misyonunu başlattı. Bu özel asteroitin metal açısından zengin olduğuna inanılıyor, bu da onu bilim insanları için benzersiz bir çalışma nesnesi haline getiriyor. Misyon, bizimkine benzer gezegenlerin bileşimi ve çekirdeği hakkında bilgi edinmeyi amaçlıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nın profesyonel kadrosundan David Lawrence, Psyche uzay aracındaki araçlardan birinin baş araştırmacısıdır. Gama ışını ve nötron spektrometresinden oluşan cihaz, asteroitin bileşiminin analiz edilmesine yardımcı olacak.

Suaygırları: Güçlü Çeneler, Verimsiz Çiğneyiciler

Güçlü çenelerine ve korkunç dişlerine rağmen suaygırları şaşırtıcı derecede verimsiz çiğnemecilerdir. PLOS One'da yayınlanan bir çalışma, suaygırlarının yiyeceklerini verimli bir şekilde çiğnemek için gerekli olan öğütme hareketinde zorluk yaşadığını ortaya koyuyor. Çenelerini dövüşmek için kullanmak uğruna çiğneme yetenekleri feda edilmiş gibi görünüyor.

Araştırmayı Zürih Üniversitesi'nden profesör Marcus Clauss ve meslektaşları yürüttü. Su aygırlarının, geleneksel anlamda çiğneme değil, çeneleriyle kuvvet uygulayabilmelerini sağlayan benzersiz niteliklere sahip olduğunu keşfettiler.

Müziğin Senkronizasyon Gücü

Müzik dinlemek sadece keyif vermekle kalmaz, aynı zamanda dinleyiciler arasında ortak deneyimler de yaratır. Bern Üniversitesi'nden psikolog Wolfgang Tschacher tarafından yapılan bir araştırma, klasik müzik konserlerine katılan insanların hareketlerinin, kalp atışlarının ve nefes alma hızlarının senkronize olduğunu ortaya koyuyor. Bu senkronizasyonun evrimsel geçmişimizde derin kökleri vardır.

Tschacher, konser izleyicilerinin tepkilerini ölçmek için giyilebilir sensörler ve hareket yakalama teknolojisini kullandı. Scientific Reports'ta yayınlanan araştırması, müziğin insan fizyolojik süreçleri ve kolektif deneyimler üzerindeki derin etkisine dair içgörü sağlıyor.

Ağustosböcekleri: Artan Bir Ekosistem Etkisi

Ağustosböceklerinin her 17 yılda bir periyodik olarak ortaya çıkışının orman ekosistemleri için önemli sonuçları vardır. George Washington Üniversitesi'nden biyolog Zoe Getman-Pickering tarafından yürütülen araştırma, ağustosböceklerinin ortaya çıktığında kuşlar da dahil olmak üzere çeşitli hayvanlar için bol miktarda besin kaynağı sağladıklarını gösteriyor. Bu, tırtıllar üzerindeki kuş avının azalmasına yol açarak meşe ağaçlarında daha fazla yaprak hasarına neden olur.

Science dergisinde yayınlanan çalışma, ağustosböceklerinin döngüsel nüfus artışının ekosistem üzerindeki karmaşık basamaklı etkilerini vurguluyor.

Derin Deniz Madenciliği: Riskleri ve Ödülleri Tartmak

Okyanus tabanından değerli metallerin çıkarılmasına yönelik ticari ilgi giderek artıyor. Ancak son zamanlarda yapılan keşif gezileri, derin deniz ekosistemlerinin nadir ve hassas yaşam formlarına ev sahipliği yaptığını da ortaya çıkardı. Pasifik Okyanusu'ndaki mineral bakımından zengin hidrotermal delikleri araştıran araştırmacılar, yaşamla dolu yeraltı mağara yaşam alanlarını keşfetti. Bu habitatlar potansiyel olarak birbiriyle bağlantılı olabilir; bu da herhangi bir madencilik faaliyeti gerçekleşmeden önce daha fazla araştırma yapılması gerektiğini gösteriyor.

Polimetalik nodüller adı verilen başka bir ortam türünde, değerli mineraller deniz tabanına dağılmış durumda. Londra Doğa Tarihi Müzesi'nden Muriel Rabone ve meslektaşları, bu nodüllerin üzerinde ve yakınında yaşayan binlerce bilinmeyen türün olabileceğini tahmin ediyor. Current Biology'de yayınlanan çalışma, potansiyel kaynaklarını kullanmadan önce bu ekosistemleri anlamanın önemini vurguluyor.

kaynaklar:

– NASA'nın metal misyonu, aç su aygırları kötü çiğniyor, müzik bizi senkronize ediyor, ağustos böceği patlaması ağaçları yok ediyor ve derin deniz madenciliğinin riskleri ve ödülleri – Bob McDonald ile Quirks & Quarks (kaynak)

– Psyche Misyonu – NASA (kaynak)

– Psyche – Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı (kaynak)

– Aç Suaygırları pek iyi çiğnemezler – Tuhaflıklar ve Kuarklar (kaynak)

– Müzik, diğer insanların kalpleri gibi kalbinizin de pıt pıt atmasını sağlar – Quirks & Quarks (kaynak)

– Ağustosböceklerinin patlaması ve ağaçların patlaması – Quirks & Quarks (kaynak)

– Derin deniz madenciliğinin risklerini ve ödüllerini anlamak – Quirks & Quarks (kaynak)