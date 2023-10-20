Scathing Review'a Göre NASA'nın Mars Örnek İade Misyonu'nun Geleceği Şüpheli

NASA'nın 2028'de başlatılması planlanan Mars Örnek İadesi (MSR) misyonuna ilişkin planları, ajansın Bağımsız İnceleme Kurulu tarafından sorgulandı. Raporda, misyonun karşı karşıya olduğu başlıca sorunlar olarak teknik sorunlar, artan bütçe ve gerçekçi olmayan fırlatma takvimi vurgulanıyor.

MSR misyonu, NASA ile Avrupa Uzay Ajansı arasındaki bir işbirliğidir ve Mars'ın keşfinde çok önemli bir adım olarak kabul edilmektedir. Bu, daha önce Mars'tan örnekler toplayan ve bunları gezegenin yüzeyine bırakan NASA'nın Perseverance Rover'ını içeriyor. Bu örnekler daha sonra MSR misyonu tarafından alınıp Dünya'ya geri getirilecek.

Başlangıçta 4 milyar dolar olarak tahmin edilen MSR misyonunun maliyeti şu anda tahmini olarak 5.3 milyar dolara yükseldi. İnceleme kurulu raporu, misyonun tanıtım, organizasyon, planlama ve finansmanındaki sorunları tespit ediyor. Rapora göre misyon, gerçekçi olmayan bütçe ve program beklentileriyle oluşturuldu ve 2028 lansman tarihini imkansız hale getirdi.

Fırlatmanın 2030'daki bir sonraki mümkün pencereye kaydırılması, görevin maliyetini 8-11 milyar dolara çıkaracak ve NASA'nın gezegen bilimi bütçesi üzerinde önemli bir baskı oluşturacaktır. Kurulun önerdiği diğer bir seçenek de numuneleri geri göndermek için bir yerine iki iniş aracı kullanmak; ancak bu, zaman çizelgesini daha da uzatacak ve maliyetleri artıracaktır.

Rapor, NASA'nın hesap verebilirliği artırmak için misyonun yönetim ve organizasyon yapısını incelemesini tavsiye ediyor. Aynı zamanda NASA'nın MSR misyonunun önemini halka daha iyi angaje etmesi ve duyurması ihtiyacını da vurguluyor.

İnceleme kurulunun bulgularına yanıt olarak NASA, gündeme getirilen sorunları ele almak üzere ajansın bilimden sorumlu yönetici yardımcısı Sandra Connelly liderliğindeki bir inceleme ekibi atadı. Ekip gelecek yıl Mart ayında bir rapor yayınlamayı hedefliyor. Bu arada NASA, resmi görev maliyetini ve programını onaylamayı erteledi.

Bu, MSR misyonunun eleştiriyle karşılaştığı ilk sefer değil. Temmuz ayında, ABD Senatosu Ödenek Komitesi teknik zorluklar ve artan maliyetlerle ilgili endişelerini dile getirerek NASA'ya, bütçe dahilinde kalamaması durumunda görevi revize etme veya küçültme seçenekleri sunması talimatını verdi.

MSR misyonu ayrıca, 2030 yılı civarında başlatılmasını planlayan kendi Mars örnek iade misyonunu planlayan Çin'den gelen rekabetle de karşı karşıya.

kaynaklar:

– NASA Bağımsız İnceleme Kurulu Raporu

– ABD Senatosu Ödenek Komitesi