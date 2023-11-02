NASA'nın Lucy Uzay Aracı Jüpiter Yolculuğunda Asteroitlerle Tarihi Karşılaşmaya Başlıyor

NASA'nın Lucy uzay aracı, Jüpiter'e yönelik devasa görevine başladı ve yolculuğu sırasında en küçük asteroitle ilk karşılaşmasını gerçekleştirdi. Adını insanın eski atasından alan uzay aracı, Mars'ın ötesindeki ana asteroit kuşağında 300 milyon mil uzakta bulunan Dinkinesh adlı küçük boyutlu asteroitin yanından geçti. Bu karşılaşma görev için bir prova görevi gördü ve Lucy'nin gelecekte daha büyük ve daha büyüleyici asteroitlerle karşılaşmadan önce aletlerini test etmesine olanak sağladı.

Sadece yarım mil çapındaki Dinkinesh sadece başlangıç. Lucy'nin öncelikli hedefi, Jüpiter'in yakınındaki keşfedilmemiş asteroitler grubu olan ve güneş sistemimizin ilk günleri hakkında değerli bilgiler taşıdığına inanılan Truva atlarıdır. Dinkinesh'ten 10 ila 100 kat daha büyük olduğu tahmin edilen bu Truva atları, kozmik tarihimizin başlangıcından kalma zaman kapsülleri olarak kabul ediliyor.

NASA tarafından iki yıl önce yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında bir görevle başlatılan Lucy, 2033'teki son iki asteroitle son karşılaşmasından önce sekiz Truva Atı'nı geçmeyi hedefliyor. Asteroit örneklerini geri getiren veya veri toplayan önceki görevlerin aksine, Lucy yalnızca görüntü ve görüntü yakalayacak ve Uçuşları sırasında bilimsel ölçümler.

Uzay aracındaki mandallanamayan gevşek bir güneş kanadına rağmen, uçuş kontrolörleri bunun görevin tamamı için yeterince kararlı olduğuna inanıyor. Çarşamba günkü uçuşun tamamlanması, Eylül ayında bir asteroitten moloz örneklerinin geri getirilmesi ve Ekim ayında metal zengini asteroit Psyche'ye bir uzay aracının fırlatılmasının ardından NASA'nın "Asteroid Sonbaharı" olarak adlandırdığı şeyin sonunu işaret ediyor.

Southwest Araştırma Enstitüsü'nün baş bilim insanı Hal Levison'a göre Dinkinesh'le karşılaşma, daha önce teleskopik gözlemlerde yalnızca "çözülmemiş bir leke" olarak görülen bir asteroitin incelenmesi için benzeri görülmemiş bir fırsat sunuyor. Önümüzdeki hafta Lucy, uçuş sırasında toplanan tüm resim ve verileri iletecek ve hem bilim adamlarına hem de uzay meraklılarına asteroitlerin gizemli dünyasına ve güneş sistemimizin ilgi çekici geçmişine daha yakından bakma olanağı sunacak.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Truva atları nedir? Truva atları, Jüpiter'in yörüngesini paylaşan, güneşten gelen yerçekiminin ve Jüpiter'in dengelendiği Lagrange noktaları çevresinde konumlanan bir grup asteroittir. Gaz devinin arkasında takip eden bir tür kozmik “bulut” gibi davranıyorlar. Asteroitler nasıl oluşur? Asteroitler güneş sistemimizin oluşumunun ilk aşamalarından kalma kalıntılardır. Kaya, metal ve bazen de organik bileşiklerden oluşurlar. Asteroitlerin çoğu Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bulunurken diğerleri güneş sistemimizin çeşitli bölgelerinde bulunabilir. Lucy misyonunun amacı nedir? Lucy misyonu, çok çeşitli Truva asteroitlerini incelemeyi ve keşfetmeyi, bunların bileşimleri, kökenleri ve güneş sistemimizin oluşumu ve evrimi hakkında bilgi sağlamadaki rolleri hakkında değerli veriler toplamayı amaçlıyor. Bilim adamları asteroitlerin yaşını nasıl belirliyor? Bilim insanları asteroitlerin yaşını tahmin etmek için, uzay kayalarındaki belirli elementlerin bozunmasını analiz eden radyoaktif tarihleme yöntemleri de dahil olmak üzere çeşitli teknikler kullanıyor. Bilim insanları bu elementlerin izotopik bileşimlerini inceleyerek asteroitlerin yaşını belirleyebilirler.