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NASA'nın Lucy Uzay Aracı Asteroid Dinkinesh ile Yakın Karşılaşmaya Hazırlanıyor

ByVicky Stavropoulou

Ekim 19, 2023
NASA'nın Lucy Uzay Aracı Asteroid Dinkinesh ile Yakın Karşılaşmaya Hazırlanıyor

NASA'nın Lucy uzay aracı, bir asteroitle ilk yakın çekim karşılaşmasına hazırlanıyor. 1 Kasım'da asteroit Dinkinesh'in yanından uçacak ve Jüpiter'in yanında güneşin etrafında dönen Truva asteroitlerine yapılacak gelecekteki ziyaretlere hazırlık amacıyla aletlerini test edecek. Yarım milden daha az bir genişliğe sahip olan Dinkinesh, Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasındaki asteroitlerin ana kuşağında yer alıyor.

Uçuş sırasında asıl odak noktası, uzay aracının asteroiti otonom olarak takip etmesine ve onu aletlerin görüş alanında tutmasına olanak sağlayacak terminal izleme sistemini test etmek olacak. Uzay aracı, yüksek çözünürlüklü kamerasını ve termal kızılötesi kamerasını kullanarak veri toplayacak. Ayrıca, karşılaşmanın son sekiz dakikasında asteroidi takip etmek ve renkli görüntüleyicisi ve kızılötesi spektrometresi ile veri toplamak için terminal izleme sistemini kullanacak.

Dinkinesh'le olan bu karşılaşma, Lucy'nin ana hedefleri olan Jüpiter Truva asteroitlerine geçmeden önce sistemleri için bir test görevi görüyor. Lucy misyonunun amacı, Jüpiter'in önünde ve arkasında iki "sürü" halinde güneşin etrafında dönen bu daha önce hiç keşfedilmemiş asteroitleri araştırmaktır. Lucy, Truva asteroitlerine ulaşmadan önce, ek uçuş testleri için 2025 yılında Donaldjohanson adlı ana kuşak asteroitinin yanından bir kez daha geçecek.

Dinkinesh karşılaşmasından elde edilen veriler yalnızca değerli mühendislik testi sonuçları sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda daha büyük ana kuşak asteroitleri ile Dünya'ya yakın daha küçük asteroitler arasındaki bağlantıya dair potansiyel bilgiler sunacak. Karşılaşmanın ardından Lucy, güneşin etrafındaki yoluna devam edecek ve 2024'de Jüpiter Truva asteroitlerine ulaşmadan önce 2027'te yerçekimi desteği için Dünya'nın yakınlarına dönecek.

Uzay aracı asteroit kuşağındaki keşif ve keşif yolculuğuna başlarken, Dinkinesh ile bu ilk yakın karşılaşma Lucy misyonu için heyecan verici bir dönüm noktasına işaret ediyor.

kaynaklar:
– https://www.nasa.gov/lucy

By Vicky Stavropoulou

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