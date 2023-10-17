NASA'nın Lucy Uzay Aracı Asteroid Dinkinesh'e Yaklaşmaya Devam Ediyor

NASA Lucy uzay aracı, ilk kez 3 Eylül 2023'te görüntülediği asteroit Dinkinesh'e doğru istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Şu anda uzay aracı, asteroitten yaklaşık 4.7 milyon mil uzakta ve beklenen buluşmadan önce seyahat etmesi gereken yaklaşık 16 milyon mil kaldı. 1 Kasım'da.

Lucy asteroide yaklaşırken uzay aracı ekibi Dinkinesh'in giderek parladığını gözlemledi. Ayrıca, asteroitin bilinen 52.7 saatlik dönüş süresiyle uyumlu olarak parlaklıkta hafif bir değişiklik fark ettiler. Ekip, uzay aracının asteroide göre konumunu daha iyi anlamak için Lucy'nin kamerası L'LORRI tarafından çekilen yüksek çözünürlüklü görüntüleri kullanıyor. Bu bilgi, Lucy'yi optik olarak karşılaşmaya doğru yönlendirmelerine olanak sağladı.

Yörüngeye daha fazla ince ayar yapmak için 29 Eylül'de uzay aracının hızını yalnızca 6 cm/s değiştiren küçük bir düzeltme manevrası gerçekleştirildi. Bu ayarlamanın uzay aracını asteroitin 265 mil yakınına getirmesi öngörülüyor. Ekim ayının sonlarında, gerekirse daha fazla yörünge ayarlaması yapmak için başka bir fırsat ortaya çıkacak.

6 Ekim'den itibaren uzay aracı, Dünya perspektifinden güneşin arkasından geçerken planlı bir iletişim kesintisine girdi. Ancak Lucy, bu elektrik kesintisi sırasında asteroitin görüntülerini yakalamaya devam etti ve Ekim ortasında iletişim yeniden kurulduğunda bunları Dünya'ya geri gönderecek.

Lucy, NASA'nın Keşif Programının bir parçasıdır ve NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi tarafından yönetilmektedir. Uzay aracı Lockheed Martin Space tarafından inşa edildi. Lucy misyonunun baş araştırmacısı, Boulder, Colorado'da bulunan Hal Levison'dur.

Devam eden bu görev, NASA'nın uzay araştırma çabalarının ilerleyişini ve kararlılığını göstermektedir. Lucy'nin Dinkinesh'le karşılaşması asteroit hakkında değerli bilgiler sağlayacak ve güneş sistemimizin tarihini anlamamıza katkıda bulunacak.

Kaynak: NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi