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NASA'nın Lucy Sondası Asteroid Dinkinesh ile Karşılaşmaya Hazırlanıyor

ByRobert Andrew

Ekim 20, 2023
NASA'nın Lucy Sondası Asteroid Dinkinesh ile Karşılaşmaya Hazırlanıyor

NASA'nın Lucy sondası, 1 Kasım'da asteroit Dinkinesh'in yakın uçuşuna hazırlanıyor. Dinkinesh, Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında yer alıyor ve Lucy'nin Truva asteroitleri olarak bilinen diğer dokuz uzay taşını ziyaret etme görevinin ilk durağı olacak. Uzay aracının yenilikçi Terminal Takip Sistemi, uçuşlar sırasında aletlerini asteroitlere doğru bir şekilde yönlendirmesi gerektiğinden bu karşılaşma sırasında test edilecek.

Lucy, Dinkinesh'e yaklaşırken saatte 10,000 mil gibi inanılmaz bir hızla seyahat edecek ve bu da asteroitle doğru hizalamayı sürdürmeyi zorlu bir görev haline getirecek. Ancak bu karşılaşma, Lucy'nin Truva asteroitleriyle gelecekteki karşılaşmaları için bir "kostümlü prova" görevi görüyor, çünkü yakın geçişin geometrisi bu karşılaşmalar sırasında beklenene benzer.

Dinkinesh'in kendisi sadece 0.5 mil genişliğinde olan küçük bir asteroittir. Bu, şimdiye kadar bir uzay aracı tarafından yakından görüntülenen en küçük ana kuşak asteroidi olacak. Lucy ekibi, büyüklüğüne rağmen Dinkinesh'in görev için değerli veriler sağlayacağına inanıyor.

Uçuş tamamlandıktan sonra Lucy, ana asteroit kuşağından ayrılacak ve Aralık 2024'te yerçekimi desteği için Dünya'ya dönecek ve bu da onu Truva asteroitlerine doğru itecek. Lucy, 2025 yılında ana kuşak asteroitinin yanından bir kez daha geçecek ve sonunda 2027 yılında Jüpiter Truva asteroitlerine ulaşacak.

Dinkinesh'le karşılaşma, uzay aracının aletlerini ve navigasyon sistemlerini teste tabi tuttuğu için Lucy misyonu için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu görev, erken güneş sisteminin sırlarını açığa çıkarmayı ve kendi gezegenimizin oluşumuna ve evrimine ışık tutmayı amaçlıyor. Her uçuşta Lucy, bilim adamlarının kozmik mahallemizin tarihini bir araya getirmelerine yardımcı olacak değerli veriler toplayacak.

kaynaklar:
– NASA'nın Lucy sondası 1 Kasım'da uzay kayası Dinkinesh'in yanından uçacak; bir ajansın videosu bize bu karşılaşmanın ön izlemesini veriyor. (kaynak)
– NASA'nın Lucy uzay aracının ziyaret edeceği 10 asteroitle tanışın (kaynak)
– İmaj kredisi: Robert Lea/NASA

By Robert Andrew

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