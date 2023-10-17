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Lucy Uzay Aracı 12 Yıllık Görevinde İlk Asteroit Hedefine Yaklaşıyor

ByGabriel Bota

Ekim 17, 2023
Lucy Uzay Aracı 12 Yıllık Görevinde İlk Asteroit Hedefine Yaklaşıyor

NASA tarafından Ekim 2021'de fırlatılan Lucy uzay aracı, ilk hedefine, Dinikinesh adlı küçük bir asteroide adım adım yaklaşıyor. Lucy, uzayda 33 milyon milden fazla yol kat ettikten sonra artık asteroitten 4.7 milyon mil uzaktadır. Ancak 16 Kasım'da Dinikinesh'e ulaşmak için yine de 1 milyon mil daha kat etmesi gerekiyor.

Görevin arkasındaki ekip, Lucy ona yaklaştıkça asteroitin parlaklığının arttığını gözlemledi. Uzay aracı, optik navigasyon için bir dizi görüntü yakalamak amacıyla yüksek çözünürlüklü L'LORRI kamerasını kullanıyor. Ekip, asteroitin konumunu yıldız arka planıyla karşılaştırarak hassas bir uçuş gerçekleştirebilir.

Lucy, yörüngesini ayarlamak için 29 Eylül'de hızını saatte yaklaşık 0.1 mil değiştiren küçük bir düzeltme manevrası gerçekleştirdi. Bu, uzay aracının uçuş sırasında asteroitin 265 mil yakınından geçmesine olanak tanıyacak. Gerekirse Ekim ayında yörüngeyi ayarlamak için başka bir fırsat olacak.

6 Ekim'den Ekim ortasına kadar kısa bir iletişim kesintisi sırasında Lucy, iletişim yeniden kurulduğunda Dünya'ya geri gönderilecek olan asteroitin görüntülerini yakalamaya devam etti.

Dinikinesh, ana asteroit kuşağında yer alan, yalnızca yarım mil genişliğinde küçük bir uzay kayasıdır. Asteroitlerle yüksek hızlı karşılaşmalar sırasında hassas görüntüleme için uzay aracının terminal izleme sistemini test etmek amacıyla görevin güzergahına eklendi.

Lucy, 2027'den itibaren Truva atı grubundaki yedi asteroidi daha ziyaret etmek üzere yolculuğuna devam edecek. Truva atları, Güneş'in yörüngesinde dönerken Jüpiter'e liderlik eden ve onu takip eden bir asteroit grubudur.

Görev, adını 1974 yılında keşfedilen Australopithecin fosili Lucy'den alıyor. Lucy olarak da bilinen Dinikinesh, insan atası fosilinin Etiyopya'daki adıdır. Asteroit 1999 yılında keşfedildi ve Ocak ayında görev için hedef olarak seçildi.

Kaynak: NASA

By Gabriel Bota

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