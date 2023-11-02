NASA'nın Lucy Uzay Aracı Jüpiter'e Yolculuğa Başlıyor, İlk Asteroitle Karşılaştı

NASA'nın Lucy uzay aracı, Jüpiter yakınındaki Truva asteroitlerini keşfetme iddialı misyonuna başladı. Uzay aracı yakın zamanda asteroit Dinkinesh'in yanından geçişini tamamladı ve yolculuğundaki ilk karşılaşma oldu.

Ana asteroit kuşağında yaklaşık 300 milyon mil uzakta bulunan Dinkinesh, ilerideki daha önemli hedeflere ulaşmadan önce Lucy'nin aletleri için bir test sürüşü görevi gördü. Dinkinesh'in çapı yalnızca yarım mil olmasına rağmen, pusuda bekleyen daha büyük asteroitlerin keşfedilmesine zemin hazırlıyor.

Lucy'nin birincil hedefi, erken güneş sisteminin kalıntıları olduğuna inanılan Truva atlarını incelemektir. Keşfedilmemiş bu asteroit sürüleri Jüpiter'in yakınında yörüngede dönüyor ve güneş sisteminin başlangıcındaki zaman kapsülleri olarak kabul ediliyor. Uzay aracı, 10'teki görevini tamamlamadan önce Dinkinesh'ten 100 ila 2033 kat daha büyük olduğu tahmin edilen sekiz Truva atının yanından geçecek.

Southwest Araştırma Enstitüsü'nün baş bilim insanı Hal Levison, karşılaşmayla ilgili heyecanını dile getirdi. Dinkinesh daha önce teleskopik gözlemlerde çözülmemiş bir lekeydi. Artık Lucy'nin yakınlığı değerli veri ve görüntülerin toplanmasına fırsat sağlıyor.

Adını Etiyopya'da bulunan 3.2 milyon yıllık ünlü iskelet kalıntılarından alan Lucy, yolculuğuna devam edecek ve adını Lucy'yi keşfedenlerden biri olan Donald Johanson'un adını taşıyan bir asteroitle karşılaşacak.

Uzay aracındaki gevşek bir güneş kanadına rağmen, uçuş kontrolörleri bunun görevi başarıyla tamamlayacak kadar kararlı olduğuna inanıyor. Lucy numune toplamayacak veya pitstop yapmayacak olsa da, bulgularını önümüzdeki hafta Dünya'ya geri gönderecek ve bu gök cisimlerinin benzeri görülmemiş bir görüntüsünü paylaşacak.

NASA'nın Lucy misyonu, örnek geri dönüşleri ve Psyche gibi benzersiz asteroitlere yapılan görevler de dahil olmak üzere asteroit araştırmalarındaki son ilerlemelerle, güneş sisteminin tarihine dair anlayışımıza başka bir boyut katıyor.

SSS:

S: Lucy'nin asıl amacı nedir?

C: Lucy, Jüpiter'in yakınındaki asteroit sürüleri olan ve erken güneş sistemi hakkında bilgi sağlayan Truva atlarını incelemeyi amaçlıyor.

S: Lucy kaç asteroiti ziyaret edecek?

C: Lucy, yakın zamanda karşılaşılan Dinkinesh'ten çok daha büyük olduğuna inanılan sekiz Truva atının yanından geçecek.

S: Lucy numune toplayacak mı?

C: Hayır, Lucy'nin görevi gözlem ve veri toplamaya odaklıdır.