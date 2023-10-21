NASA, Uluslararası Uzay İstasyonuna Lazer İletişim Sistemi Fırlatacak

NASA, önümüzdeki ay Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) bir lazer iletişim sistemi göndermeye hazırlanıyor. ILLUMA-T olarak bilinen sistem, ISS'nin harici modülüne kurulacak. Amacı, uzay istasyonundan NASA'nın Lazer İletişim Aktarma Gösterisine (LCRD) kadar yüksek veri hızlı lazer iletişimini göstermek ve daha sonra verileri Dünya'ya geri iletmektir.

2021 yılında fırlatılan LCRD, şu anda jeosenkron yörüngeden Dünya'ya 1.2 Gbps hızında veri gönderiyor. Bir aktarma uydusu olarak LCRD, uzay görevlerinin verilerini lazer bağlantıları üzerinden röleye göndermesine olanak tanır ve bu röle daha sonra bu verileri Dünya'daki yer istasyonlarına iletir. ILLUMA-T ve LCRD'nin birleşimi, NASA'nın ilk iki yönlü lazer iletişim aktarma sistemini kuracak.

Lazer sistemlerinin geleneksel iletişim yöntemlerine göre avantajı, daha hafif olması ve daha az güç gerektirmesinin yanı sıra daha yüksek veri hızları sunmasıdır. Bu özellikle uzay aracı tasarlarken avantajlıdır.

ILLUMA-T yükü, Johnson Uzay Merkezi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Lincoln Uzay İletişimi ve Navigasyon Laboratuvarı (SCaN) ile işbirliği içinde NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi tarafından yönetiliyor. Lazer iletişim sisteminin fırlatılmasının 5 Kasım'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki SpaceX Dragon uzay aracıyla yapılması planlanıyor.

Dragon uzay aracı, ILLUMA-T'nin yanı sıra Expedition 70 mürettebatı için başka deneyler, donanım ve malzemeler de taşıyacak. Böyle bir deney, atmosferik yerçekimi dalgalarının özelliklerini ve hareketini ölçecek olan Atmosfer Dalgaları Deneyidir (AWE). AWE, Dünya'nın atmosferi, hava durumu ve iklimi hakkındaki anlayışımızı geliştirmeyi ve uzay havasının etkilerini hafifletecek stratejiler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Kaynak: NASA