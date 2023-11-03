Gökbilimciler Çığır Açan Keşif Yapıyor: Yeni Sistemde Yedi “Kavurucu” Gezegen Ortaya Çıktı

Uzay araştırmaları alanında çığır açan bir keşif dünya çapındaki gökbilimcileri hayrete düşürdü. NASA'nın kullanımdan kaldırılan Kepler uzay teleskopundan elde edilen verileri kullanan bilim insanları, yedi kavurucu gezegeni içeren yepyeni bir sistemi ortaya çıkardılar. Bu gök cisimleri, sanılanın aksine güneşimizden daha büyük ve daha sıcak olan uzak bir yıldızın yörüngesinde dönüyor.

Yoğun sıcaklıkta "bunaltıcı" ve "yıkanmış" olarak tanımlanan yakın zamanda keşfedilen gezegenler, güneş benzeri ev sahibi yıldızlarına çok yakın konumda bulunuyor. Aslında bu yıldız güneşimizi %10 oranında aşıyor ve yaklaşık %5 daha sıcak bir ısı yayıyor. Sonuç olarak, bu gezegenler birim alan başına kendi güneş sistemimizdeki herhangi bir gezegenden daha fazla ısıya maruz kalıyor.

Boyutlarıyla dikkat çeken bu yeni keşfedilen gezegenlerin her biri, ölçek olarak Dünya'yı aşıyor. En içteki iki gezegen biraz daha büyükken geri kalan beşi çok daha büyük olup gezegenimizin yaklaşık iki katı büyüklüğe ulaşıyor. Gökbilimciler, iç gezegenlerin muhtemelen ince atmosferlere sahip kayalık bileşimlere sahip olduğuna inanırken, dıştaki beş gezegenin daha kalın atmosferlere sahip olması bekleniyor.

Sistem, kullanımdan kaldırılan teleskobun keşfinde oynadığı önemli rol nedeniyle Kepler-385 sistemi olarak adlandırıldı. Bu dikkat çekici sistem artık Kepler teleskopu tarafından derlenen saygın gezegen adayları kataloğuna dahil edilmiştir. Katalog, 4,400'den fazla çoklu gezegen sistemi de dahil olmak üzere yaklaşık 700 gezegen adayını içeriyor; altıdan fazla gezegen adayına sahip sistemlerle karşılaşmak nadir olduğundan şaşırtıcı bir bulgu.

Bu yeni katalog, gökbilimcilere kapsamlı ve kesin bir sistem listesi sağlamayı ve sonuçta dış gezegenlerin özelliklerine ilişkin daha derin içgörüleri ortaya çıkarmayı amaçlıyor. NASA'nın Kepler misyonunun ötegezegen bulma çabalarına vazgeçilmez katkısının altını çiziyor.

NASA'nın Kaliforniya Silikon Vadisi'ndeki Ames Araştırma Merkezi'nde araştırmacı bilim insanı ve yeni kataloğu tanıtan çalışmanın baş yazarı Jack Lissauer şöyle açıklıyor: “Güncellenmiş kataloğumuz, Kepler gezegen adaylarının ve bunların niteliklerinin bugüne kadarki en kesin listesini sunuyor. Kepler misyonu ötegezegen keşfinde ön sıralarda yer alıyor ve bu paha biçilmez kaynak, bu uzak dünyalara dair anlayışımızı büyük ölçüde zenginleştirecek."

SSS:

Soru: Gökbilimciler ne keşfetti?

C: NASA'nın kullanımdan kaldırılan Kepler uzay teleskopundan elde edilen verileri kullanan gökbilimciler, yedi kavurucu gezegen içeren yeni bir sistem keşfettiler.

Soru: Yeni keşfedilen gezegenleri nasıl tanımlarsınız?

C: Gezegenler, güneş benzeri ev sahibi yıldızlarından yayılan yoğun ısıyla "bunaltıcı" ve "yıkanmış" olarak nitelendiriliyor.

Soru: Bu sistemdeki yıldız güneşimizle nasıl karşılaştırılır?

C: Bu sistemdeki yıldız güneşimizden %10 daha büyük ve yaklaşık %5 daha sıcaktır.

Soru: Bu gezegenlerin boyutları Dünya ile nasıl karşılaştırılıyor?

C: Bu gezegenlerin her biri boyut olarak Dünya'yı aşıyor; en içteki ikisi biraz daha büyük, geri kalan beşi ise Dünya'nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde.

Soru: İç ve dış gezegenlerin özellikleri nelerdir?

C: İç gezegenlerin bileşimi muhtemelen kayalıktır ve ince atmosferlere sahip olabilir; oysa dış gezegenlerin daha kalın atmosferlere sahip olması bekleniyor.

Soru: Yeni keşfedilen bu sistemin adı nedir?

C: Sisteme Kepler-385 sistemi adı verildi.

S: Kepler kataloğunda kaç tane gezegen adayı yer alıyor?

C: Katalog, 4,400'den fazla çoklu gezegen sistemini kapsayan yaklaşık 700 gezegen adayını içeriyor.

S: Kepler kataloğunun amacı nedir?

C: Katalog, gökbilimcilere kapsamlı ve kesin bir sistem listesi sağlamayı, keşifleri kolaylaştırmayı ve onların özelliklerine ilişkin daha derin içgörüler sunmayı amaçlıyor.

Soru: NASA'nın Kepler misyonu birincil gözlemlerini ne zaman tamamladı?

C: NASA'nın Kepler misyonu, birincil gözlemlerini 2013 yılında tamamladı ve 2018 yılına kadar uzatılmış bir görev gerçekleştirdi.

S: Makalenin baş yazarı Jack Lissauer katalog hakkında ne söyledi?

C: Jack Lissauer, yeni güncellenen kataloğun gökbilimcilere dış gezegenlerin özelliklerine ilişkin daha derin bilgiler sağlayacağını vurguladı.