Jüpiter'in Gizemli Bulutları Ortaya Çıkıyor

Jüpiter gezegeninin esrarengiz cazibesi hem bilim adamlarını hem de uzay meraklılarını büyülemeye devam ediyor. Son zamanlarda NASA'nın Juno misyonu, gaz devinin kuzey bölgelerinin büyüleyici bir görüntüsünü ortaya çıkararak izleyicilerin ilgisini çekti. 7 Eylül'de Juno uzay aracı 54. yakın uçuşu sırasında Jet N7 olarak bilinen olağanüstü bir manzarayı yakalamayı başardı.

Görüntü, tesadüfen Jüpiter'in sonlandırıcısı (gezegende gündüzü geceden ayıran çizgi) boyunca uzanan hayaletimsi bir yüze benzeyen devasa çalkantılı bulutları ve dönen fırtınaları gösteriyor. Sanki Cadılar Bayramı bu yıl gaz devini biraz erken ziyaret etmeye karar vermiş gibi. Juno, Jüpiter'in yaklaşık 2,400 mil yukarısındayken vatandaş bilim insanı Vladimir Tarasov tarafından kameraya yakalanan bu ürkütücü oluşumlar, pareidolia olarak bilinen büyüleyici bir psikolojik etkiyi tetikledi. Adını gözlemcilerin görünüşte rastgele yapılardaki desenleri veya yüzleri algılama eğiliminden alan pareidolia, uzun süredir hem bilim adamlarının hem de sanatçıların ilgisini çekmektedir.

Bu benzersiz bir olay gibi görünse de, NASA'nın bir gök cismi üzerinde yüz gibi görünen bir görüntüyü yakalaması ilk kez değil. 1976 yılında çekilen meşhur “Mars'taki Yüz” fotoğrafı uzay meraklılarını heyecanlandırmıştı. Ancak NASA'nın Viking 1 uzay aracı tarafından yapılan daha sonraki araştırmalar, yüzün yalnızca Kızıl Gezegenin doğal jeolojik özelliklerinden kaynaklanan bir optik yanılsama olduğunu ortaya çıkardı.

NASA'nın dikkat çekici uzay sondası Juno, Jüpiter'in yörüngesinde dönmeye ve gizemlerini çözmeye devam ediyor. Ağustos 2011'de fırlatılan Juno, Jüpiter'in bileşimini, yerçekimi alanını, manyetik alanını ve kutupsal manyetosferini ölçecek donanıma sahiptir. Görevi, kayalık bir çekirdeğin varlığı da dahil olmak üzere gezegenin oluşumunu araştırmayı kapsıyor. Juno ayrıca Jüpiter'in su içeriği, kütle dağılımı ve saatte 620 km'ye varan hızlara ulaşabilen müthiş rüzgarlar gibi atmosferik özelliklerini de araştırıyor.

Juno'nun sunduğu hayranlık uyandıran görüntülere hayret etmeye devam ederken, evrenimizin barındırdığı muazzam harikaları bir kez daha hatırlıyoruz. Her yakın uçuşta Juno'nun açıklamaları merakımızı artırıyor ve esrarengiz gaz devi hakkındaki anlayışımızı derinleştiriyor.

FAQ

NASA'nın Juno misyonu neyi yakaladı?

NASA'nın Juno misyonu, Jüpiter'in Jet N7 olarak bilinen kuzey bölgelerinin, hayalet bir yüze benzeyen çalkantılı bulutlar ve fırtına oluşumlarını içeren bir görüntüsünü yakaladı.

Pareidolia nedir?

Pareidolia, gözlemcilerin yüzleri veya desenleri rastgele yapılar halinde algılamasına neden olan psikolojik bir olgudur.

NASA daha önce benzer görüntüler yakalamış mıydı?

Evet, 1976'da NASA, daha sonra gezegendeki doğal jeolojik özelliklerden kaynaklanan optik bir yanılsama olduğu keşfedilen ünlü "Mars'taki Yüz" fotoğrafını çekti.

Juno'nun görevi nedir?

Juno, Jüpiter'in yörüngesinde dönen bir NASA uzay sondasıdır. Jüpiter'in bileşimini, yerçekimi alanını, manyetik alanını ve kutupsal manyetosferini ölçerken aynı zamanda gezegenin oluşumu, atmosferik özellikleri ve daha fazlası hakkında ipuçları arıyor.