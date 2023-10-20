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NASA'nın Juno Uzay Aracı Jüpiter'in Uydusu Io'nun Büyüleyici Görüntüsünü Yakaladı

ByGabriel Bota

Ekim 20, 2023
NASA'nın Juno Uzay Aracı Jüpiter'in Uydusu Io'nun Büyüleyici Görüntüsünü Yakaladı

NASA'nın Juno uzay aracı kısa süre önce Jüpiter'in dördüncü uydusu Io'nun yakın geçişi sırasında çarpıcı bir görüntüsünü yakaladı. Görüntü, aydaki devasa volkanik faaliyetlerin ve lav benzeri yüzeylerin izlerini ortaya çıkardı. Bu yeni keşif, Juno'nun Jüpiter ve uyduları hakkında halihazırda sağladığı bilgi zenginliğine katkıda bulunuyor.

Juno'nun yetenekleri beklentilerin çok ötesine geçti ve NASA'nın Jovian sistemini daha fazla keşfetme misyonunu genişletmesine yol açtı. Io'nun buna benzer görüntülerini yakalayan bilim insanları, bu ilgi çekici ay hakkında daha da değerli bilgiler elde edebilecekler.

Io, yoğun volkanik aktivitesiyle bilinir ve güneş sistemimizdeki en aktif volkanik cisimlerden biri olarak kabul edilir. Yüzeyi çok sayıda volkan ve silikat lav havuzlarıyla doludur; bunların püskürdüğü ve sülfürlü gaz püskürttüğü görülebilmektedir. Bu volkanik faaliyetler teleskop yardımıyla Dünya'dan dahi görülebilmektedir.

Io'nun bu yakın çekim görüntüsünü yakalamak için Juno, uçuş sırasında JunoCam cihazını kullandı. Bu cihaz, uzay aracının ayı çeşitli açılardan yakalamasına olanak tanıyan hızlandırılmış bir video oluşturdu. Toplanan veriler, Io'nun volkanik süreçleri hakkında daha ileri çalışmalara yol açacak ve Ay'ı anlamamıza katkıda bulunacak.

Juno'nun 5 Ağustos 2011'de başlatılan misyonu halihazırda Jüpiter hakkında üç terabitin üzerinde bilimsel bilgi sağladı. Dev gezegene 4 Temmuz 2016'da ulaştı ve çalışmalarına 2025 yılına kadar veya çalışır durumda kaldığı sürece devam edecek.

Uzay aracının genişletilmiş görevi, Europa ve Io dahil Jüpiter'in gizemli uydularını keşfetmeye odaklanacak. Juno, her yeni keşfiyle bizi bu büyüleyici gaz devinin ve onun çeşitli uydularının sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaştırıyor.

kaynaklar:

– Space.com: [Kaynak Başlığı]
– Gizmodo: [Kaynak Başlığı]
– Jet Tahrik Laboratuvarı: [Kaynak Başlığı]

By Gabriel Bota

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