NASA'nın James Webb Teleskobu Jüpiter'de Yüksek Hızlı Jet Akımını Keşfetti

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'ndan çığır açan bir keşif ortaya çıktı ve Jüpiter'in atmosferinin büyüleyici bir özelliğini ortaya çıkardı. Bilim adamları, Jüpiter'in alt stratosferinde, gezegenin atmosferik koşullarının karmaşık dinamikleri hakkında değerli bilgiler sunan devasa, yüksek hızlı bir jet akımı tespit ettiler.

Saatte 19 km hıza sahip hızlı bir jet akıntısına sahip olan bu olağanüstü bulgu, 515 Ekim'de NASA tarafından duyuruldu. Jüpiter'in ekvatorunun yaklaşık 40 km yukarısında yer alan bu yeni keşfedilen fenomen, 4,800 kilometrelik etkileyici bir genişliğe yayılıyor ve ana bulut katmanlarının çok üzerinde konumlanıyor.

İspanya Bask Ülkesi Üniversitesi'nden baş araştırmacı Ricardo Hueso, ekibinin bu beklenmedik keşif karşısında şaşkınlığını dile getirdi. Jüpiter'in atmosferinde daha önce gözlemlenen belirsiz özellikler, NASA'nın James Webb Teleskobu'nun olağanüstü yetenekleri sayesinde artık net ve takip edilebilir hale geldi. Sonuç olarak bilim insanları artık Jüpiter'in hızlı dönüşüyle ​​birlikte bu özelliklerin hareketini de gözlemleyebiliyor.

Jüpiter'in alt stratosferinde bulunan yüksek hızlı jet akımı, Dünya'daki Kategori 5 kasırganın sürekli rüzgarlarının iki katı kadar hız sergiliyor. Bu vahiy, gezegenin atmosferik dinamikleri hakkında büyüleyici bir bakış açısı sağlıyor.

Araştırma ekibi, Webb'in üst katmanlarından elde edilen rüzgar gözlemlerini Hubble Uzay Teleskobu'nun alt katmanlarından elde edilen rüzgar gözlemleriyle karşılaştırarak rüzgar kesmelerini ve farklı yüksekliklerdeki hız değişimlerini analiz etmelerine olanak sağladı. Gelecekteki gözlemlerin, jet akışının hızının ve yüksekliğinin zaman içinde değişip değişmediğini açıklığa kavuşturması bekleniyor.

Keşif, Webb'in NIRCam'i kullanılarak Temmuz 2022'de toplanan verilerin analiz edilmesiyle yapıldı. Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nden Imke de Pater ve Paris Gözlemevi'nden Thierry Fouchet, her 10 saatte bir Jüpiter'in görüntülerini yakalayan bir Erken Yayın Bilim programı düzenlediler. Bu eşsiz olay, her biri Jüpiter'in atmosferinin farklı yüksekliklerindeki değişikliklere duyarlı olan dört farklı filtrenin birleşiminden ortaya çıktı.

NASA'nın Juno ve Cassini'nin yanı sıra Hubble Uzay Teleskobu gibi önceki misyonlar da Jüpiter'in sürekli değişen hava durumunu belgeledi.

kaynaklar:

-NASA

– Bask Ülkesi Üniversitesi, İspanya

- California Üniversitesi, Berkeley

– Paris Gözlemevi