NASA, Derin Uzay Uçuşları için 3D Baskılı Alüminyum Roket Motoru Nozulunu Başarıyla Test Ediyor

Marshall Uzay Uçuş Merkezi'ndeki NASA mühendisleri, alüminyumdan yapılmış 3D baskılı roket motoru nozulunu geliştirmek ve test etmek için Elementum 3D ile işbirliği yaptı. A6061-RAM2 olarak bilinen yeni bir alüminyum çeşidinden yapılan nozul, geleneksel nozullardan daha hafiftir ve daha fazla yük taşıyabilir, bu da onu derin uzay uçuşları için ideal kılar. Alüminyum, yüksek mukavemetli, hafif bileşenlere izin veren daha düşük yoğunluklu bir metaldir. Ancak aşırı ısıya karşı düşük toleransı ve kaynak sırasında çatlama eğilimi, onu roket motoru parçalarının katmanlı imalatı için uygunsuz hale getirdi.

Dördüncü Sanayi Devrimi için Reaktif Eklemeli Üretim (RAMFIRE) projesi kapsamında NASA, onları serin tutmak için küçük iç kanallara sahip, hafif, katmanlı olarak üretilmiş alüminyum roket nozullarını geliştirmeye odaklandı. RAMFIRE nozulu tek parça olarak üretilmiştir, daha az bağlantı gerektirir ve binlerce ayrı ayrı birleştirilmiş parça gerektiren geleneksel yöntemlere kıyasla üretim süresini önemli ölçüde azaltır.

Nozül, lazer tozuyla yönlendirilmiş enerji biriktirme (LP-DED) teknolojisi kullanılarak geliştirildi. NASA ve Elementum 3D, püskürtme uçlarını LP-DED işlemlerini kullanarak oluşturmak için RPM Innovations (RPMI) ile ortaklık kurdu. RAMFIRE nozulu, çeşitli yakıt konfigürasyonlarını kullanarak çok sayıda sıcak ateşleme testini başarıyla tamamlayarak zorlu derin uzay ortamlarında çalışabilme yeteneğini ortaya koydu.

RAMFIRE projesi kapsamında geliştirilen yeni alüminyum alaşımı ve katmanlı üretim süreci, yüksek yapısal yüklere dayanabilen hafif roket bileşenlerinin üretimini mümkün kılarak NASA'nın aydan Mars'a hedeflerinde önemli bir rol oynayabilir. NASA, verileri ve süreci ticari paydaşlar ve akademi ile paylaşmak ve havacılık endüstrisindeki potansiyel uygulamalara olanak sağlamak için çalışıyor.

(Kaynak: NASA)