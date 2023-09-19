NASA'nın Yaratıcılık Helikopteri Mars'ta Yeni Yükseklik Rekoru Kırdı

NASA'nın Ingenuity helikopteri beklentilere meydan okumaya ve Dünya dışı uçuşun sınırlarını zorlamaya devam ediyor. 59 kiloluk (4 kilogram) rotorlu araç, Mars'taki 1.8. uçuşu sırasında şimdiye kadarki en yüksek irtifasına (66 fit (20 metre)) ulaştı. Uçuş 142.59 saniye sürdü ve yatay hareket olmaksızın tamamen havada asılı kaldı.

Şubat 2021'de NASA'nın Perseverance gezgini ile Mars'a inen Ingenuity, gezici ekibi için izci olarak görev yapıyor. Başlıca görevi, gezegenin ince atmosferine rağmen Mars'ta havadan keşif yapmanın mümkün olduğunu göstermekti. Bu kavram kanıtını başarıyla tamamladıktan sonra Ingenuity, Perseverance'ın keşif için en uygun yolları bulmasına ve ilginç bilim hedeflerini belirlemesine yardımcı olarak uçmaya devam etti.

Ingenuity, ilk uçuşundan bu yana 59 fit (43,652 metre) mesafe kat ederek ve havada toplam 13,304 dakika geçirerek toplam 106.5 uçuş gerçekleştirdi. Flight 59'dan önce helikopterin irtifa rekoru 59 feet (18 metre) idi. Tek uçuş mesafe rekoru Nisan 2,310'de 704 fit (2022 metre) ve süre rekoru ise Ağustos 169.5'de 2021 saniyeydi.

Ingenuity helikopterinin Mars'ın keşfinde değerli bir varlık olduğu kanıtlandı; değerli veriler sağlıyor ve gelecekteki hava araçlarının bilimsel araştırmalara ve Kızıl Gezegene yönelik potansiyel insan misyonlarına yardımcı olacak önünü açıyor.

Tanımlar:

Yaratıcılık: Mars'ta havadan keşif yapmak için NASA tarafından tasarlanan ve işletilen hafif bir rotorlu araç.

Azim: NASA'nın Şubat 2021'de Mars'a inen gezgini, eski yaşamın izlerini aramak ve gelecekte Dünya'ya dönüş için örnekler toplamakla görevlendirildi.

Kavram Kanıtı: Bir kavramın veya fikrin fizibilitesini veya potansiyel başarısını doğrulamak için tasarlanmış bir gösteri veya deney.

kaynaklar:

NASA'nın Jet İtme Laboratuvarı