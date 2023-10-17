NASA, Bütçe Açığının Karşılanması İçin Hubble ve Chandra Teleskoplarında Kesintiyi Düşünüyor

NASA'nın, yıllar içinde evreni anlamamıza önemli ölçüde katkıda bulunan iki önemli uzay teleskopu olan Hubble Uzay Teleskobu ve Chandra X-Ray Gözlemevi'nde indirim yapmayı düşündüğü bildiriliyor. NASA'nın astrofizik bölümünün yöneticisi Mark Clampin, yakın tarihli bir sunum sırasında kesintilerin NASA'daki yeni programlara fon tahsis etmek için gerekli olabileceğini belirtti.

Gelecek mali yıl için önerilen bütçe, astrofizik bölümünün 1.56 milyar dolarlık talebini karşılayamıyor. Clampin, kesintilerin kapsamı veya devam eden programlar üzerindeki etkisi hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Ancak bütçedeki azalmanın Chandra ve Hubble gibi genişletilmiş operasyonlardaki görevleri etkileyeceğini belirtti.

Olası kesintilere rağmen her iki teleskop da şu anda çalışır durumdadır. Ayrıca Hubble'ın ömrünü uzatmak için yörüngesini yükseltme planları da var. Aralarında SpaceX'in de bulunduğu birçok konsorsiyum, gözlemevinin alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmesi için teklifler sundu. Hubble'ın yörüngesi atmosferik sürüklenme nedeniyle giderek azaldı, ancak bu etkiyi ortadan kaldırmaya yönelik çabalar sürüyor.

NASA, 2021'de fırlatılacak olan James Webb Uzay Teleskobu'nun kilit ortağı olarak Hubble'ın öneminin altını çizdi. Webb derin kızılötesi gözlemler konusunda uzmanlaşırken, Hubble yüksek çözünürlüklü kızılötesi ve görsel gözlemler sağlıyor. Webb'in gelişimi, yüksek statüsü ve artan maliyetleri nedeniyle önceki yıllarda astrofizik bütçesini önemli ölçüde etkiledi.

Buna karşılık, 1999 yılında fırlatılan Chandra, Hubble gibi bir bakım ziyareti almadı. Clampin, Chandra'nın özellikle X-ışını gözlemleri için gerekli sıcaklıkları koruma yeteneğini etkileyen yalıtım nedeniyle operasyonel zorluklarla karşı karşıya olduğunu kabul etti.

Hubble ve Chandra'daki potansiyel kesintilerden önerilen tasarruflar, 2027'de fırlatılması planlanan Nancy Grace Roma Uzay Teleskobu gibi yaklaşan görevlere yönlendirilecek. Roman, büyük araştırma araçlarını kullanarak uzak evrendeki enerjik olayları incelemeye odaklanacak. hızlı gök olaylarını yakalayın.

Bu potansiyel azalmalar muhtemelen önümüzdeki yıllarda daha fazla değerlendirmeye tabi tutulacak ve Hubble ve Chandra'nın görevlerinin genişletilip genişletilmeyeceğine karar vermek için Mayıs 2024 civarında incelemelerin yapılması bekleniyor. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Hubble için nihai bütçe tahsisleri, NASA'nın tasarladığı kesintiler ışığında belirsizliğini koruyor.

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– Uzay Haberleri