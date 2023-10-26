Devrim Yaratan Bir Atılım: NASA'nın Çığır Açan Lazer İletişim Sistemi

NASA, çığır açan lazer iletişim sistemiyle uzay iletişiminin sınırlarını zorluyor. Bu devrim niteliğindeki teknoloji, verileri inanılmaz derecede yüksek hızlarda iletmek ve almak için görünmez kızılötesi ışığın gücünden yararlanarak, uzay aracının tek bir iletimde büyük miktarlarda bilgiyi Dünya'ya geri göndermesine olanak tanır.

Bu son teknoloji ürünü sisteme en son eklenen, Entegre Lazer İletişim Röle Gösterimi Düşük Dünya Yörüngesi Kullanıcı Modemi ve Yükseltici Terminalidir (ILLUMA-T). Bu Kasım ayında Uluslararası Uzay İstasyonuna fırlatılması planlanan ILLUMA-T, alçak Dünya yörüngesindeki görevlerde lazer iletişiminin muazzam faydalarını sergileyecek.

Aralık 2021'de başlatılan Lazer İletişim Rölesi Gösterimi (LCRD) ile birlikte çalışan ILLUMA-T, NASA'nın ilk çift yönlü uçtan uca lazer iletişim rölesini tamamlayacak. Halihazırda jeosenkron yörüngede konuşlanmış olan LCRD, bir dizi deney aracılığıyla Dünya üzerindeki iki yer istasyonu arasında veri ileterek lazer iletişiminin avantajlarını şimdiden ortaya koyuyor.

ILLUMA-T optik modülü bir teleskop ve iki eksenli gimbalden oluşur ve jeosenkron yörüngede LCRD'yi izlemesine ve ona doğru işaret etmesine olanak tanır. Yaklaşık olarak bir mikrodalga büyüklüğündeki optik modül, kendisi de standart bir buzdolabıyla karşılaştırılabilen ILLUMA-T'nin hayati bir bileşenidir.

ILLUMA-T, Uluslararası Uzay İstasyonunun dışına kurulduğunda, verileri saniyede 1.2 gigabit gibi dikkate değer bir hızla LCRD'ye aktaracak. LCRD buradan verileri Kaliforniya veya Hawaii'deki optik yer istasyonlarına iletecek. Son olarak veriler, Las Cruces, New Mexico'daki LCRD Görev Operasyon Merkezi'ne ve ardından NASA'nın Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki ILLUMA-T yer operasyonları ekiplerine gönderilecek.

Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki mühendisler, uçtan uca aktarım sürecini tamamlayarak iletilen verilerin doğruluğunu ve kalitesini inceleyebiliyor. LCRD ve uzay istasyonu ile başarılı iletişim ve yük taşıma operasyonları NASA Goddard için çok önemli sorumluluklardır.

Lazer iletişiminin olanakları çok büyüktür. Uzay istasyonunda bilimsel araştırma yürüten astronotlar için lazer iletişimi, gelişmiş veri hızları ve daha büyük miktarlarda verinin Dünya'ya geri gönderilmesi olanağı sağlayabilir. 1.2 Gbps'lik şaşırtıcı aktarım hızıyla ILLUMA-T, ortalama bir filmin eşdeğerini bir dakikadan kısa sürede aktarabilir.

NASA'nın lazer iletişim sistemi, uzay iletişim yeteneklerinde önemli bir sıçramayı temsil ediyor. Bu çığır açan gösteriler aracılığıyla NASA, lazer iletişimini mevcut uzay iletişim ağlarına entegre etmeyi, Dünya'ya yakın ve derin uzay araştırmalarında devrim yaratmayı hedefliyor.

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FAQ

1. Lazer iletişimi nedir?

Lazer iletişimi, verileri yüksek hızlarda iletmek ve almak için görünmez kızılötesi ışık kullanan bir teknolojidir. Uzay aracının tek bir iletimde daha büyük miktarlarda bilgiyi Dünya'ya geri göndermesine olanak tanır.

2. ILLUMA-T nedir?

ILLUMA-T, Entegre Lazer İletişim Röle Gösterimi Düşük Dünya Yörüngesi Kullanıcı Modemi ve Amplifikatör Terminali anlamına gelir. Alçak Dünya yörüngesindeki görevler için lazer iletişiminin faydalarını göstermek üzere tasarlanmış bir yüktür.

3. LCRD nedir?

LCRD, Lazer İletişim Röle Gösterimi anlamına gelir. NASA tarafından jeosenkron yörüngeden lazer iletişiminin avantajlarını göstermek için başlatılan bir görevdir. Dünya üzerindeki iki yer istasyonu arasında veri aktarıyor ve şu anda NASA'nın ilk çift yönlü uçtan uca lazer iletişim rölesini tamamlamak için ILLUMA-T ile birlikte çalışıyor.

4. ILLUMA-T'nin veri aktarım hızı ne kadar hızlı?

ILLUMA-T, saniyede 1.2 gigabit hızında veri iletebilir ve bu da ortalama bir filmin eşdeğerini bir dakikadan kısa sürede göndermesine olanak tanır.

5. Lazer iletişiminin faydaları nelerdir?

Lazer iletişimi, daha yüksek veri hızlarına, daha hızlı bilgi aktarımına ve Dünya'ya daha fazla veri gönderme olanağına olanak tanır. Uzay iletişiminde devrim yaratma ve Uluslararası Uzay İstasyonunda yürütülen bilimsel araştırmaları geliştirme potansiyeline sahiptir.