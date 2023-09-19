Şehir hayatı

Yeni Teknolojileri ve Yapay Zekanın Gücünü Ortaya Çıkarıyoruz

Bilim

NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'nde Açıklanacak İlk ABD Asteroit Örneği

ByVicky Stavropoulou

Eylül 19, 2023
NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'nde Açıklanacak İlk ABD Asteroit Örneği

NASA'nın Johnson Uzay Merkezi, OSIRIS-REx misyonunun bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk asteroit örneğini 11 Ekim'de ortaya çıkaracak. Dünya'ya yakın asteroit Bennu'dan toplanacak bu örneğin, güneş sisteminin oluşumu ve Dünya'daki yaşamın kökenleri hakkında değerli bilgiler sağlaması bekleniyor.

OSIRIS-REx uzay aracı, Bennu'yu incelemek ve yüzey materyalinden bir örnek toplamak amacıyla 2016 yılında fırlatıldı. Ekim 2020'de uzay aracı, Dünya'ya geri gönderilmek üzere yaklaşık 250 gram malzemeyi başarıyla topladı. Misyonun son aşaması, Bennu örneklerini içeren bir kapsülün serbest bırakılıp Utah çölüne ineceği 24 Eylül 2023'te sona erecek.

Açılış etkinliği sırasında NASA'nın OSIRIS-REx bilim ekibi, numunenin ilk analizini paylaşacak. Örnek güvenli bir şekilde Dünya'ya ulaştığında ve indiğinde, NASA uzmanları kapsülün içindeki asteroitteki kayaları ve tozu toplayacak. Bu örnekler daha sonra daha ileri analizler için NASA Johnson'ın el değmemiş kürasyon tesisinde incelenecek.

OSIRIS-REx Numune Küratörlüğü Laboratuvarı, numunelerin dünya çapındaki bilim insanlarına dağıtımını yönetmek üzere NASA tarafından kurulmuştur. Bu örnekler üzerinde yürütülen araştırma, gezegenimizin ve güneş sistemimizin oluşumuna ilişkin anlayışımızı geliştirmenin yanı sıra, Dünya'daki yaşamın gelişimine katkıda bulunabilecek organik bileşiklerin kökenlerini araştırmayı amaçlıyor. Ek olarak, teknolojiler zaman içinde gelişmeye devam ettikçe örneklemin bir kısmı gelecekteki araştırmalar için ayrılacaktır.

Johnson Uzay Merkezi, asteroitler, kuyruklu yıldızlar, Mars, Ay, Güneş ve hatta diğer yıldızlardan alınan toz örnekleri de dahil olmak üzere dünyanın en büyük astromateryal koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Bu koleksiyon, bilim adamları tarafından gezegensel materyaller ve uzay ortamı hakkında araştırma yapmak ve güneş sistemi ve ötesi hakkındaki bilgimizi daha da geliştirmek için kullanılıyor.

kaynaklar:
-NASA
– OSIRIS-REx Misyonu

By Vicky Stavropoulou

İlgili Mesaj

Bilim

ISRO, Chandrayaan-3'ün Lander ve Rover'ı ile Temas Kurma Girişimlerini Sürdürüyor

Eylül 24, 2023 Vicky Stavropoulou
Bilim

Astronot Frank Rubio, Görev Süresinin Uzatılmasından Pişman Oluyor

Eylül 24, 2023 Vicky Stavropoulou
Bilim

Araştırmacılar Biyokimya Olmadan Sentetik Türler Yaratıyor ve Evrim Prensiplerini Gözetiyor

Eylül 24, 2023 Gabriel Bota

Kaçırdın

Bilim

ISRO, Chandrayaan-3'ün Lander ve Rover'ı ile Temas Kurma Girişimlerini Sürdürüyor

Eylül 24, 2023 Vicky Stavropoulou 0 Yorumlar
Bilim

Astronot Frank Rubio, Görev Süresinin Uzatılmasından Pişman Oluyor

Eylül 24, 2023 Vicky Stavropoulou 0 Yorumlar
Bilim

Araştırmacılar Biyokimya Olmadan Sentetik Türler Yaratıyor ve Evrim Prensiplerini Gözetiyor

Eylül 24, 2023 Gabriel Bota 0 Yorumlar
Bilim

Karayip Kutu Denizanası Engellerden Kaçmayı Öğrenin

Eylül 24, 2023 Vicky Stavropoulou 0 Yorumlar