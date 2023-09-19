NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'nde Açıklanacak İlk ABD Asteroit Örneği

NASA'nın Johnson Uzay Merkezi, OSIRIS-REx misyonunun bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk asteroit örneğini 11 Ekim'de ortaya çıkaracak. Dünya'ya yakın asteroit Bennu'dan toplanacak bu örneğin, güneş sisteminin oluşumu ve Dünya'daki yaşamın kökenleri hakkında değerli bilgiler sağlaması bekleniyor.

OSIRIS-REx uzay aracı, Bennu'yu incelemek ve yüzey materyalinden bir örnek toplamak amacıyla 2016 yılında fırlatıldı. Ekim 2020'de uzay aracı, Dünya'ya geri gönderilmek üzere yaklaşık 250 gram malzemeyi başarıyla topladı. Misyonun son aşaması, Bennu örneklerini içeren bir kapsülün serbest bırakılıp Utah çölüne ineceği 24 Eylül 2023'te sona erecek.

Açılış etkinliği sırasında NASA'nın OSIRIS-REx bilim ekibi, numunenin ilk analizini paylaşacak. Örnek güvenli bir şekilde Dünya'ya ulaştığında ve indiğinde, NASA uzmanları kapsülün içindeki asteroitteki kayaları ve tozu toplayacak. Bu örnekler daha sonra daha ileri analizler için NASA Johnson'ın el değmemiş kürasyon tesisinde incelenecek.

OSIRIS-REx Numune Küratörlüğü Laboratuvarı, numunelerin dünya çapındaki bilim insanlarına dağıtımını yönetmek üzere NASA tarafından kurulmuştur. Bu örnekler üzerinde yürütülen araştırma, gezegenimizin ve güneş sistemimizin oluşumuna ilişkin anlayışımızı geliştirmenin yanı sıra, Dünya'daki yaşamın gelişimine katkıda bulunabilecek organik bileşiklerin kökenlerini araştırmayı amaçlıyor. Ek olarak, teknolojiler zaman içinde gelişmeye devam ettikçe örneklemin bir kısmı gelecekteki araştırmalar için ayrılacaktır.

Johnson Uzay Merkezi, asteroitler, kuyruklu yıldızlar, Mars, Ay, Güneş ve hatta diğer yıldızlardan alınan toz örnekleri de dahil olmak üzere dünyanın en büyük astromateryal koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Bu koleksiyon, bilim adamları tarafından gezegensel materyaller ve uzay ortamı hakkında araştırma yapmak ve güneş sistemi ve ötesi hakkındaki bilgimizi daha da geliştirmek için kullanılıyor.

kaynaklar:

-NASA

– OSIRIS-REx Misyonu