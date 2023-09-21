Artemis II Astronotları Yer Sistemi Testleriyle Ay Görevine Hazırlanıyor

NASA'nın Ay'a yapılacak ilk mürettebatlı Artemis misyonu olan Artemis II misyonunun 2024 sonlarında yapılması planlanıyor. Artemis II için seçilen dört astronot, uzaya yolculuklarına hazırlık amacıyla yakın zamanda bir dizi entegre yer sistemi testine katıldı. Testler, lansman gününde geçecekleri prosedürleri simüle edecek ve karşılaşacakları ekipman ve protokollere aşina olmalarını sağlayacak şekilde tasarlandı.

NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Hamak Koch ve Kanada Uzay Ajansı astronotu Jeremy Hansen'den oluşan astronotlar, gösteriyi gerçekleştirmek için NASA'nın Keşif Yer Sistemleri Programı ile birlikte çalıştı. Etkinlik, mürettebat üyelerinin Orion mürettebat hayatta kalma sistemi uzay kıyafetlerinin test versiyonlarını giydiği Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleşti.

Gösterinin bir parçası olarak mürettebat, Launch Pad 39B'ye ulaşmak için yeni Artemis mürettebat taşıma filosuna bindi. İstasyona ulaştıklarında mobil fırlatıcının tepesine ilerleyerek mürettebat erişim kolunun içindeki beyaz odaya girdiler. Bu testte Orion uzay aracı ve Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi bulunmamasına rağmen astronotlara bölgeye erişim izni verilerek çevreyi deneyimlemelerine olanak sağlandı.

NASA astronotlarından biri olan Victor Glover, mürettebat erişim koluna doğru yürürken duyduğu hayreti dile getirdi: "Mürettebat erişim kolundan çıktığımızda, çocukluğumda gördüğüm tüm Apollo fırlatmalarının ve mekik fırlatmalarının görüntüleri elimdeydi ve gerçek değildi. Aslında her şeyin iyice yerleşmesine izin vermek için durmam ve anda kalmam gerekiyordu.

Artemis II, Orion'un gelecekteki mürettebatlı görevler için gerekli olan sistemlerinin test edilmesi ve değerlendirilmesi görevi görecek çok önemli bir görevdir. Sürdürülebilir bir insan varlığı oluşturmak ve ay yüzeyinde bilimsel araştırmalar yürütmek için zemin hazırlayacak.

Genel olarak yer sistemi testleri, Artemis II mürettebatına değerli uygulamalı deneyim sağlıyor ve Ay'a yolculuklarına başlamadan önce gerekli prosedürleri pratik etmelerine olanak tanıyor.

kaynaklar:

– NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi. (20 Eylül 2023). “Giyin! Bugün Artemis II mürettebatı ve NASA Yer Sistemleri, lansman günü gösterimini başarıyla gerçekleştirdi.”